Армия освободила здание МИД Ливана от демонстрантов

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 69208 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 95989 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 122796 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 105071 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 124874 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100540 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101452 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103731 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101858 просмотра

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Армия освободила здание МИД Ливана от демонстрантов

Армия освободила здание МИД Ливана от демонстрантов

Киев  •  УНН

 • 10638 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. Здание МИД Ливана в Бейруте, которое в течение нескольких часов занимали демонстранты, вновь перешло под контроль властей, в результате вмешательства армии Ливана. Об этом в субботу, 8 августа, пишет DW, передает УНН.

Несколькими часами ранее тысячи людей собрались на площади в центре ливанской столицы, чтобы почтить память погибших во время взрывов в порту 4 августа. Акция переросла в антиправительственный протест, группы демонстрантов ворвались в здания министерств иностранных дел, экономики, энергетики и охраны окружающей среды. Протестующие в здании МИД объявили о создании “штаб-квартиры революции” и начали поджигать найденные в здании дипломатического ведомства документы и изображения президента страны.

В ходе столкновений с демонстрантами в центре Бейрута, по сведениям полиции, погиб один ее сотрудник.

Позже премьер-министр Ливана Хасан Диаб в видеообращении заявил о необходимости проведения новых парламентских выборов, назвав их единственным способом преодолеть кризис. Диаби планирует 10 августа предложить проведение новых выборов на Совете министров.

Напомним, взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. Причиной взрыва правительство страны называет сварочные работы, которые проводились на одном из складов порта, где хранилась партия аммиачной селитры. Жертвами взрыва стали по меньшей мере 158 человек, около 5 тыс. пострадали, десятки числятся пропавшими без вести. В городе на 2 недели введен режим чрезвычайного положения.

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