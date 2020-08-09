Армия освободила здание МИД Ливана от демонстрантов

Несколькими часами ранее тысячи людей собрались на площади в центре ливанской столицы, чтобы почтить память погибших во время взрывов в порту 4 августа. Акция переросла в антиправительственный протест, группы демонстрантов ворвались в здания министерств иностранных дел, экономики, энергетики и охраны окружающей среды. Протестующие в здании МИД объявили о создании “штаб-квартиры революции” и начали поджигать найденные в здании дипломатического ведомства документы и изображения президента страны.

В ходе столкновений с демонстрантами в центре Бейрута, по сведениям полиции, погиб один ее сотрудник.

Позже премьер-министр Ливана Хасан Диаб в видеообращении заявил о необходимости проведения новых парламентских выборов, назвав их единственным способом преодолеть кризис. Диаби планирует 10 августа предложить проведение новых выборов на Совете министров.

Напомним, взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. Причиной взрыва правительство страны называет сварочные работы, которые проводились на одном из складов порта, где хранилась партия аммиачной селитры. Жертвами взрыва стали по меньшей мере 158 человек, около 5 тыс. пострадали, десятки числятся пропавшими без вести. В городе на 2 недели введен режим чрезвычайного положения.