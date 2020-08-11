Кількість загиблих після вибуху у Бейруті зросла до 220 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Кількість загиблих після вибуху у столиці Лівану зросла до 220 осіб, з них один – українець. Про це з посиланням на Центр координації реагування на надзвичайні ситуації (ERCC) повідомляє ДСНС України, передає УНН.
"Станом на 11 серпня внаслідок потужного вибуху з послідуючим горінням, що стався 4 серпня у морському порту м. Бейрут, загинуло 220 осіб (з них 1 громадянин України), 110 осіб вважаються зниклими безвісти, понад 6 тис. осіб постраждало, близько 300 тис. осіб залишились без житла. Вибуховою хвилею пошкоджено понад 80 тис. будівель, 12 медичних центрів, 3 госпіталі та продовольчі склади", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що допомогу у подоланні наслідків катастрофи Лівану надали Греція, Чехія, Польща, Франція, Німеччина, Італія, Данія, Норвегія, Швеція, Нідерланди, Росія, Вірменія, Великобританія, Кувейт, Польща, Катар, Ірак. Свою допомогу запропонували США, Канада, Україна, Мексика, Бразилія, Австралія, Кіпр, Туреччина, Ізраїль та Іран.
Нагадаємо, причиною вибуху уряд Лівану називає зварювальні роботи, які проводилися на одному зі складів порту, де зберігалась партія аміачної селітри. Президент Лівану не виключає зовнішню атаку на країну, проте він відмовився проводити міжнародне розслідування вибуху в порту Бейрута. У місті на 2 тижні запроваджено режим надзвичайного стану. Після цього почалися масові антиурядові акції протесту, в яких постраждали понад 700 людей. Уряд Лівану у понеділок, 10 серпня, подав у відставку.