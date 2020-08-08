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В результаті вибуху в Бейруті помер громадянин України — посол

В результаті вибуху в Бейруті помер громадянин України — посол

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. В результаті вибуху в столиці Лівану, Бейруті, загинув громадянин України Вільям Азар. Про це на своїй сторінці у Facebook написав посол України в Лівані Ігор Осташ, передає УНН.

“Йому було лише 32. Він збирався одружитися. Здається, ще недавно голосував у посольстві. Молодий перспективний економіст вийшов з офісу компанії KPMG, щоб поїхати додому... Страшний вибух забрав життя громадянина України Вільяма Азара”, — написав посол.

Він додав, що мати загиблого — киянка Наталія Азар. “Висловив їй щирі співчуття через цю трагічну втрату. Ми всі сумуємо разом з Вами...”, — додав Осташ.

Нагадаємо, вибух в порту Бейрута стався ввечері 4 серпня. Пріоритетною версією події називаються зварювальні роботи, які проводилися на одному зі складів порту, де зберігалася конфіскована партія аміачної селітри. Жертвами вибуху стали понад 130 осіб, близько 5 тис. постраждали, десятки вважаються зниклими безвісти.

Також повідомлялося, що внаслідок вибуху в Бейруті померла дружина посла Нідерландів.

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