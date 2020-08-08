Вибух у Бейруті: померла дружина голландського посла
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Дружина голландського посла в Лівані померла в результаті вибуху в Бейруті. Про це повідомляє УНН з посиланням на Aljazeera.
"Дружина голландського посла в Лівані померла в суботу після серйозного поранення в результаті потужного вибуху в порту Бейрута, повідомляє міністерство закордонних справ Нідерландів. За повідомленням міністерства, 55-річна Гедвіг Вальтманс-Мольєр була поранена в результаті вибуху, коли вона стояла поруч зі своїм чоловіком, послом Яном Вальтмансом, у вітальні їхнього будинку в Бейруті", - пише видання.
Відзначається, що вибух у вівторок завдав серйозної шкоди посольству Нідерландів, поранивши ще чотирьох осіб, пов'язаних з ним.
Нагадаємо, вибух в порту Бейрута стався ввечері 4 серпня. Пріоритетною версією події називаються зварювальні роботи, які проводилися на одному зі складів порту, де зберігалася конфіскована партія аміачної селітри. Жертвами вибуху стали понад 130 осіб, близько 5 тис. постраждали, десятки вважаються зниклими безвісти.
Також повідомлялося, що під час вибуху в Бейруті важко поранена дружина посла Нідерландів.