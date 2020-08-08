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Вибух у Бейруті: померла дружина голландського посла

Вибух у Бейруті: померла дружина голландського посла

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. Дружина голландського посла в Лівані померла в результаті вибуху в Бейруті. Про це повідомляє УНН з посиланням на Aljazeera.

"Дружина голландського посла в Лівані померла в суботу після серйозного поранення в результаті потужного вибуху в порту Бейрута, повідомляє міністерство закордонних справ Нідерландів. За повідомленням міністерства, 55-річна Гедвіг Вальтманс-Мольєр була поранена в результаті вибуху, коли вона стояла поруч зі своїм чоловіком, послом Яном Вальтмансом, у вітальні їхнього будинку в Бейруті", - пише видання.

Відзначається, що вибух у вівторок завдав серйозної шкоди посольству Нідерландів, поранивши ще чотирьох осіб, пов'язаних з ним.

Нагадаємо, вибух в порту Бейрута стався ввечері 4 серпня. Пріоритетною версією події називаються зварювальні роботи, які проводилися на одному зі складів порту, де зберігалася конфіскована партія аміачної селітри. Жертвами вибуху стали понад 130 осіб, близько 5 тис. постраждали, десятки вважаються зниклими безвісти.

Також повідомлялося, що під час вибуху в Бейруті важко поранена дружина посла Нідерландів.

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