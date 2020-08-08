Взрыв в Бейруте: скончалась жена голландского посла
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Жена голландского посла в Ливане скончалась в результате взрыва в Бейруте. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Aljazeera.
“Жена голландского посла в Ливане скончалась в субботу после серьезного ранения в результате мощного взрыва в порту Бейрута, сообщает министерство иностранных дел Нидерландов. По сообщению министерства, 55-летняя Хедвиг Вальтманс-Мольер была ранена в результате взрыва, когда она стояла рядом со своим мужем, послом Яном Вальтмансом, в гостиной их дома в Бейруте”, — пишет издание.
Отмечается, что взрыв во вторник нанес серьезный ущерб посольству Нидерландов, ранив еще четырех человек, связанных с ним.
Напомним, взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. Приоритетной версией произошедшего называются сварочные работы, которые проводились на одном из складов порта, где хранилась конфискованная партия аммиачной селитры. Жертвами взрыва стали более 130 человек, около 5 тыс. пострадали, десятки числятся пропавшими без вести.
Также сообщалось, что при взрыве в Бейруте тяжело ранена жена посла Нидерландов.