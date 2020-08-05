При взрыве в Бейруте тяжело ранена жена посла Нидерландов
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. При взрыве в Бейруте тяжело ранена жена посла Нидерландов в Ливане, среди пострадавших - работники посольства. Об этом со ссылкой на МИД Нидерландов пишет NOS, передает УНН.
"Голландка, которая была тяжело ранена в результате взрыва в Бейруте, является женой голландского посла, подтверждает Министерство иностранных дел. Потерпевший также работает в министерстве. Сам посол не травмирован. По меньшей мере шесть голландцев пострадали в результате взрыва. Кроме жены посла, еще пятеро, в том числе работники посольства", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Посольство Нидерландов в Бейруте создало кризисную команду для помощи голландцам в городе.
Напомним, 4 августа на складах порта Бейрута произошел мощный взрыв. По словам губернатора Бейрута, взрыв оставил 300 тыс. человек без крова и нанес ущерб на более 3 млрд долларов. Сейчас количество погибших от взрыва в Бейруте превысило 100 человек, более 4000 людей пострадали.