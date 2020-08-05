Кількість загиблих у Бейруті перевищила 100 осіб, серед них українців немає
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Кількість загиблих від вибуху у Бейруті перевищила 100 осіб, серед них українців немає. Про це в ефірі одного з українських телеканалів повідомив посол України у Лівані Ігор Осташ, передає УНН.
"На сьогодні кількість загиблих вже перевалила за сотню, на жаль, і понад чотири тисячі постраждалих. Серед них українців немає", – сказав Осташ.
За його словами, у Бейруті багато родин, які серйозно постраждали від вибуху.
"Ми допомагаємо всім, хто до нас звертається", – зазначив посол України у Лівані.
Він також додав, що йому дзвонили мери кількох українських міст, щоб запропонувати допомогу постраждалим у Бейруті.
Нагадаємо, 4 серпня на складах порту Бейрута, де протягом декількох років зберігалася аміачна селітра, стався потужний вибух. Повідомлялося, що понад 70 людей загинули, близько 4000 постраждали. За словами губернатора Бейруту вибух залишив 300 тис. людей без притулку та завдав збитків на понад 3 млрд доларів.