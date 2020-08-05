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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 73122 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 100020 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 123894 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 105703 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 125620 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100816 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101713 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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4 марта, 08:59 • 103794 просмотра

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Число погибших в Бейруте превысило 100 человек, среди них украинцев нет

Число погибших в Бейруте превысило 100 человек, среди них украинцев нет

Киев  •  УНН

 • 13367 просмотра

КИЕВ. 5 августа. УНН. Число погибших от взрыва в Бейруте превысило 100 человек, среди них украинцев. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов сообщил посол Украины в Ливане Игорь Осташ, передает УНН.

"На сегодняшний день количество погибших уже перевалило за сотню, к сожалению, и более четыре тысячи пострадавших. Среди них украинский нет", - сказал Осташ.

По его словам, в Бейруте много семей, которые серьезно пострадали от взрыва.

"Мы помогаем всем, кто к нам обращается", - отметил посол Украины в Ливане.

Он также добавил, что ему звонили мэры нескольких украинских городов, чтобы предложить помощь пострадавшим в Бейруте.

Напомним, 4 августа на складах порта Бейрута, где в течение нескольких лет сохранялась аммиачная селитра, произошел мощный взрыв. Сообщалось, что более 70 человек погибли , около 4000 пострадали. По словам губернатора Бейрута взрыв оставил 300 тыс. Человек без крова и нанес ущерб более чем 3 млрд долларов.

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