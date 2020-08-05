Число погибших в Бейруте превысило 100 человек, среди них украинцев нет
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Число погибших от взрыва в Бейруте превысило 100 человек, среди них украинцев. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов сообщил посол Украины в Ливане Игорь Осташ, передает УНН.
"На сегодняшний день количество погибших уже перевалило за сотню, к сожалению, и более четыре тысячи пострадавших. Среди них украинский нет", - сказал Осташ.
По его словам, в Бейруте много семей, которые серьезно пострадали от взрыва.
"Мы помогаем всем, кто к нам обращается", - отметил посол Украины в Ливане.
Он также добавил, что ему звонили мэры нескольких украинских городов, чтобы предложить помощь пострадавшим в Бейруте.
Напомним, 4 августа на складах порта Бейрута, где в течение нескольких лет сохранялась аммиачная селитра, произошел мощный взрыв. Сообщалось, что более 70 человек погибли , около 4000 пострадали. По словам губернатора Бейрута взрыв оставил 300 тыс. Человек без крова и нанес ущерб более чем 3 млрд долларов.