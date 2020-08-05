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Вибух у Бейруті залишив 300 тис. людей без домівок, збитки оцінюють у 3-5 млрд доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 серпня. УНН. Потужний вибух у Лівані залишив близько 300 тис. людей без притулку та завдав збитків на понад 3 млрд доларів. Про це заявив губернатор Бейрута Марван Абад, пише AFP, передає УНН.

"Я думаю, що від 250 тысяч до 300 тысяч людей зараз без будинків", - сказав Марван Абад.

За його словами, орієнтовна вартість збитків від вибуху склала від 3 до 5 млрд доларів. Проте інженери та технічні команди ще не дали офіційної оцінки. Очільник Бейрута додав, що руйнування від вибуху у портовій зоні поширилися на половину міста.

У соцмережі також з'явилися супутникові знімки порту у Беруті до та після вибуху.

Нагадаємо, 4 серпня на складах порту Бейрута, де протягом декількох років зберігалася аміачна селітра, стався потужний вибух. Понад 70 людей загинули, близько 4000 постраждали. Вибух був настільки сильним, що його порівняли з ядерним ударом.

We have the first satellite picture captured this morning over Beirut (right) 2020-08-05 by @planetlabs vs 2020-07-26 (left). Red circled area is where the explosion took place. pic.twitter.com/Bsa4E8f95u

— Sam (@Samir_Madani) August 5, 2020

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