Взрыв в Бейруте оставил 300 тыс. людей без крова, ущерб оценивают в 3-5 млрд долларов

"Я думаю, что от 250 тысяч до 300 тысяч человек сейчас без домов", - сказал Марван Абад.

По его словам, ориентировочная стоимость ущерба от взрыва составляет от 3 до 5 млрд долларов. Однако инженеры и технические команды еще не дали официальной оценки. Глава Бейрута добавил, что разрушения от взрыва в портовой зоне распространились на половину города.

В соцсети также появились спутниковые снимки порта в Бейруте до и после взрыва.

Напомним, 4 августа на складах порта Бейрута, где в течение нескольких лет хранилась аммиачная селитра, произошел мощный взрыв. Более 70 человек погибли, около 4000 пострадали. Взрыв был настолько сильным, что его сравнили с ядерным ударом.

We have the first satellite picture captured this morning over Beirut (right) 2020-08-05 by @planetlabs vs 2020-07-26 (left). Red circled area is where the explosion took place. pic.twitter.com/Bsa4E8f95u

— Sam (@Samir_Madani) August 5, 2020