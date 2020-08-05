Під час вибуху у Бейруті важко поранена дружина посла Нідерландів

"Голландка, яка була важко поранена в результаті вибуху в Бейруті, є дружиною голландського посла, підтверджує Міністерство закордонних справ. Потерпілий також працює в міністерстві. Сам посол не травмований. Щонайменше шість голландців постраждали в результаті вибуху. Окрім дружини посла, ще п’ятеро, в тому числі працівники посольства", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Посольство Нідерландів у Бейруті створило кризову команду для допомоги голландцям у місті.

Нагадаємо, 4 серпня на складах порту Бейрута стався потужний вибух. За словами губернатора Бейруту, вибух залишив 300 тис. людей без притулку та завдав збитків на понад 3 млрд доларів. Наразі кількість загиблих від вибуху у Бейруті перевищила 100 осіб, понад 4000 людей постраждали.