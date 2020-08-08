В результате взрыва в Бейруте погиб гражданин Украины - посол

“Ему было всего 32. Он собирался жениться. Кажется, еще недавно голосовал в посольстве. Молодой перспективный экономист вышел из офиса компании KPMG, чтобы поехать домой... Страшный взрыв унес жизнь гражданина Украины Вильяма Азара”, — написал посол.
Он добавил, что мать погибшего — киевлянка Наталья Азар. “Высказал ей искренние соболезнования из-за этой трагической утраты. Мы все скорбим вместе с Вами...”, — добавил Осташ.
Напомним, взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. Приоритетной версией произошедшего называются сварочные работы, которые проводились на одном из складов порта, где хранилась конфискованная партия аммиачной селитры. Жертвами взрыва стали более 130 человек, около 5 тыс. пострадали, десятки числятся пропавшими без вести.
Также сообщалось, что в результате взрыва в Бейруте умерла жена посла Нидерландов.