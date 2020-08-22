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До Лівану прибули новопризначені посли чотирьох країн

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. Президент Лівану Мішель Аун отримав вірчі грамоти від чотирьох нових акредитованих послів у країні. Про це повідомляє пресслужба ліванського лідера, передає УНН.

До Лівану прибули новопризначені посли чотирьох країн

Зазначається, що до Лівану призначені посол Бангладеш Аль-Мустахідур Рахман Джахангир, посол Греції Єкатерина Фунтулакі, посол Німеччини Андреас Кіндл і посол Словаччини Марек Варга.

Іноземні дипломати також передали президенту Лівану послання глав своїх держав, висловивши співчуття жертвам вибуху в бейрутської порту.

Нагадаємо, в результаті вибуху в бейрутському порту зруйновано близько 8 тисяч будівель. Кількість загиблих під час вибуху в столиці Лівану зросла до 220 осіб, з них один — українець.

Як повідомляв УНН, причиною вибуху уряд Лівану називає зварювальні роботи, які проводилися на одному зі складів порту, де зберігалася партія аміачної селітри. Президент Лівану не виключає зовнішню атаку на країну, однак він відмовився проводити міжнародне розслідування вибуху в порту Бейрута. У місті запроваджено режим надзвичайного стану. Після цього почалися масові антиурядові акції протесту, в яких постраждали більш ніж 700 людей. Уряд Лівану 10 серпня подав у відставку.

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