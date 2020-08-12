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Через вибух у порту Бейрута пошкоджені 8 тисяч будівель

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. В результаті вибуху у порту Бейрута пошкоджені 8000 будівель, в тому числі 50 археологічних об'єктів. Про це повідомила Вища комісія з надзвичайної допомоги в Лівані, пише MEMO, передає УНН.

Зазначається, що комісія незабаром завершить оцінку матеріального збитку, нанесеного в результаті масивного вибуху. Масштаб збитку варіюється від району до району в межах ліванської столиці в залежності від близькості до порту.

Нагадаємо, Центр координації реагування на надзвичайні ситуації (ERCC) напередодні повідомив, що кількість загиблих під час вибуху в столиці Лівану зросла до 220 осіб, з них один - українець

Як повідомляв УНН, причиною вибуху уряд Лівану називає зварювальні роботи, які проводилися на одному зі складів порту, де зберігалася партія аміачної селітри. Президент Лівану не виключає зовнішню атаку на країну, однак він відмовився проводити міжнародне розслідування вибуху в порту Бейрута.

У місті на 2 тижні запроваджено режим надзвичайного стану. Після цього почалися масові антиурядові акції протесту, в яких постраждали більш ніж 700 людей. Уряд Лівану в понеділок, 10 серпня, подав у відставку.

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