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Из-за взрыва в порту Бейрута повреждены 8 тысяч зданий

Из-за взрыва в порту Бейрута повреждены 8 тысяч зданий

Киев  •  УНН

 • 12157 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. В результате взрыва в порту Бейрута повреждены 8 тыс. зданий, в том числе 50 археологических объектов. Об этом сообщила Высшая комиссия по чрезвычайной помощи в Ливане, пишет MEMO, передает УНН.

Отмечается, что комиссия вскоре завершит оценку материального ущерба, нанесенного в результате массивного взрыва. Масштаб ущерба варьируется от района к району в пределах ливанской столицы в зависимости от близости к порту.

Напомним, Центр реагирования на чрезвычайные ситуации (ERCC) накануне сообщил, что число погибших при взрыве в столице Ливана возросло до 220 человек, из них один — украинец.

Как сообщал УНН, причиной взрыва правительство Ливана называет сварочные работы, которые проводились на одном из складов порта, где хранилась партия аммиачной селитры. Президент Ливана не исключает внешнюю атаку на страну, однако он отказался проводить международное расследование взрыва в порту Бейрута.

В городе на 2 недели введен режим чрезвычайного положения. После этого начались массовые антиправительственные акции протеста, в которых пострадали более 700 человек. Правительство Ливана в понедельник, 10 августа, подало в отставку.

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