Для обеспечения населения водой надо перекрыть сработку Каховского водохранилища - Укргидроэнерго

Цитата

"Мы провели срочное совещание с проектным институтом "Укргидропроект", со специалистами, и готовим решение, что нужно будет для восстановления плотины: какие механизмы нужны будут, какие материалы, сколько времени нам потребуется, чтобы как можно быстрее перекрыть плотину, чтобы потом из верхних водохранилищ, где мы сейчас будем максимально накапливать воду, чтобы можно было сработать и наполнить Каховское водохранилище", - заявил он.

Детали

Сирота добавил, что в течение трех-четырех дней проектный институт разработает предварительные проектные решения, чтобы перекрыть сработку Каховского водохранилища.

"В первую очередь, надо обеспечить водой население, а потом параллельно выполнять технические задания для построения новой станции", - отметил Сирота.

Справочно

Под термином "сработка водохранилища" подразумевается стремительная утечка воды через разрушенную дамбу.

Дополнение

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Есть дополнительная угроза для Запорожской АЭС, но ситуация контролируемая, указали в Энергоатоме.

Открыто уголовное производство об экоциде.

Есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. В критической зоне оказались около 16 тысяч человек.

По прогнозам, озвученным Херсонской ОВА, уровень воды увеличится еще примерно на метр за следующие 20 часов.