Для забезпечення населення водою треба перекрити спрацювання Каховського водосховища - Укргідроенерго
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Для того, щоб забезпечити населення водою, потрібно перекрити спрацювання Каховського водосховища, заявив в інтерв’ю DW генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота, передає УНН.
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"Ми провели термінову нараду з проєктним інститутом "Укргідропроєкт", з фахівцями, і готуємо рішення, що потрібно буде для відновлення греблі: які механізми потрібні будуть, які матеріали, скільки часу нам буде потрібно, щоб якомога швидше перекрити греблю, щоб потім з верхніх водосховищ, де ми зараз будемо максимально накопичувати воду, аби можна було спрацювати і наповнити Каховське водосховище", - заявив він.
Деталі
Сирота додав, що протягом трьох-чотирьох днів проєктний інститут розробить попередні проєктні рішення, щоб перекрити спрацювання Каховського водосховища.
"У першу чергу, треба забезпечити водою населення, а потім паралельно виконувати технічні завдання для побудови нової станції", - зазначив Сирота.
Довідково
Під терміном "спрацювання водосховища" мається на увазі стрімкий витік води через зруйновану дамбу.
Доповнення
6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.
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