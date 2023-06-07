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Для забезпечення населення водою треба перекрити спрацювання Каховського водосховища - Укргідроенерго

Київ • УНН

 • 687403 перегляди

КИЇВ. 7 червня. УНН. Для того, щоб забезпечити населення водою, потрібно перекрити спрацювання Каховського водосховища, заявив в інтерв’ю DW генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота, передає УНН.

Для забезпечення населення водою треба перекрити спрацювання Каховського водосховища - Укргідроенерго

Цитата

"Ми провели термінову нараду з проєктним інститутом "Укргідропроєкт", з фахівцями, і готуємо рішення, що потрібно буде для відновлення греблі: які механізми потрібні будуть, які матеріали, скільки часу нам буде потрібно, щоб якомога швидше перекрити греблю, щоб потім з верхніх водосховищ, де ми зараз будемо максимально накопичувати воду, аби можна було спрацювати і наповнити Каховське водосховище", - заявив він.

Деталі

Сирота додав, що протягом трьох-чотирьох днів проєктний інститут розробить попередні проєктні рішення, щоб перекрити спрацювання Каховського водосховища.

"У першу чергу, треба забезпечити водою населення, а потім паралельно виконувати технічні завдання для побудови нової станції", - зазначив Сирота.

Довідково

Під терміном "спрацювання водосховища" мається на увазі стрімкий витік води через зруйновану дамбу.

Доповнення

6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.

Є додаткова загроза для Запорізької АЕС, але ситуація контрольована, вказали в Енергоатомі.

Відкрито кримінальне провадження про екоцид.

Є загроза затоплення до 80 населених пунктів. У критичній зоні опинилися близько 16 тисяч людей.

За прогнозами, озвученими Херсонською ОВА, рівень води збільшиться ще приблизно на метр за наступні 20 годин.

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