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Для безопасности Европы необходимо наращивать производство военной техники - Генсек НАТО

Киев • УНН

 • 30269 просмотра

Генсек НАТО Марк Рютте заявил о необходимости увеличения европейских оборонных бюджетов выше 3% ВВП. Альянсу необходимо наращивание производства боеприпасов, кораблей, танков и другой военной техники.

Для безопасности Европы необходимо наращивать производство военной техники - Генсек НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что для безопасности Европы необходимы большие европейские оборонные бюджеты и наращивание производства военной техники, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Нам нужно будет тратить больше, чтобы обезопасить себя. Но нам также нужно быстро нарастить наше оборонное производство по обе стороны Атлантики. Слишком долго мы производили слишком мало 

- сказал Рютте газете Welt am Sonntag (WamS).

Организация Североатлантического договора включает большую часть Европы, а также Соединенные Штаты и Канаду.

Рютте отметил, что нужны боеприпасы, корабли, танки, реактивные самолеты, а также спутники и беспилотники.

Генсек НАТО встречался с многими руководителями оборонных производственных компаний и призвал их реагировать на повышенный спрос.

ЕС планирует произвести 2 млн снарядов в этом году - еврокомиссар08.03.25, 12:42 • 61155 просмотров

Дополнение

Рютте заявлял, что членам НАТО придется увеличить свои расходы на оборону значительно больше, чем на 3% ВВП.

В январе 2025 года президент США Дональд Трамп снова попросил все страны-члены НАТО увеличить оборонные расходы до 5% от своего валового внутреннего продукта.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявлял, что Польша поддерживает требование Дональда Трампа о увеличении расходов на оборону для стран НАТО до 5% ВВП, даже если это займет 10 лет для некоторых членов альянса, которые отстают.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
Владислав Косиниак-Камыш
Марк Рютте
NATO
Дональд Трамп
Канада
Соединенные Штаты
Польша
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