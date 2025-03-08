Для безпеки Європи необхідно нарощувати виробництво військової техніки - Генсек НАТО
Київ • УНН
Генсек НАТО Марк Рютте заявив про необхідність збільшення європейських оборонних бюджетів вище 3% ВВП. Альянс потребує нарощування виробництва боєприпасів, кораблів, танків та іншої військової техніки.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що для безпеки Європи необхідні більші європейські оборонні бюджети та нарощування виробництва військової техніки, передає УНН з посиланням на Reuters.
Нам потрібно буде витрачати більше, щоб убезпечити себе. Але нам також потрібно швидко наростити наше оборонне виробництво по обидва боки Атлантики. Надто довго ми виробляли занадто мало
Організація Північноатлантичного договору включає більшу частину Європи, а також Сполучені Штати та Канаду.
Рютте зазначив, що потрібні боєприпаси, кораблі, танки, реактивні літаки, а також супутники та безпілотники.
Генсек НАТО зустрічався з багатьма керівниками оборонних виробничих компаній і закликав їх реагувати на підвищений попит.
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Доповнення
Рютте заявляв, що членам НАТО доведеться збільшити свої витрати на оборону значно більше, ніж на 3% ВВП.
У січні 2025 року президент США Дональд Трамп знову попросив усі країни-члени НАТО збільшити оборонні витрати до 5% від свого валового внутрішнього продукту.
Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявляв, що Польща підтримує вимогу Дональда Трампа щодо збільшення витрат на оборону для країн НАТО до 5% ВВП, навіть якщо це займе 10 років для деяких членів альянсу, які відстають.