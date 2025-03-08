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Для безпеки Європи необхідно нарощувати виробництво військової техніки - Генсек НАТО

Київ • УНН

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Генсек НАТО Марк Рютте заявив про необхідність збільшення європейських оборонних бюджетів вище 3% ВВП. Альянс потребує нарощування виробництва боєприпасів, кораблів, танків та іншої військової техніки.

Для безпеки Європи необхідно нарощувати виробництво військової техніки - Генсек НАТО

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що для безпеки Європи необхідні більші європейські оборонні бюджети та нарощування виробництва військової техніки, передає УНН з посиланням на Reuters.

Нам потрібно буде витрачати більше, щоб убезпечити себе. Але нам також потрібно швидко наростити наше оборонне виробництво по обидва боки Атлантики. Надто довго ми виробляли занадто мало 

- сказав Рютте газеті Welt am Sonntag (WamS).

Організація Північноатлантичного договору включає більшу частину Європи, а також Сполучені Штати та Канаду.

Рютте зазначив, що потрібні боєприпаси, кораблі, танки, реактивні літаки, а також супутники та безпілотники.

Генсек НАТО зустрічався з багатьма керівниками оборонних виробничих компаній і закликав їх реагувати на підвищений попит.

ЄС планує виробити 2 млн снарядів цього року - єврокомісар08.03.25, 12:42 • 61158 переглядiв

Доповнення

Рютте заявляв, що членам НАТО доведеться збільшити свої витрати на оборону значно більше, ніж на 3% ВВП.

У січні 2025 року президент США Дональд Трамп знову попросив усі країни-члени НАТО збільшити оборонні витрати до 5% від свого валового внутрішнього продукту.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявляв, що Польща підтримує вимогу Дональда Трампа щодо збільшення витрат на оборону для країн НАТО до 5% ВВП, навіть якщо це займе 10 років для деяких членів альянсу, які відстають.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітика
Владислав Косініак-Камиш
Марк Рютте
NATO
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