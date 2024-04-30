Для активизации усилий по разминированию: Кабмин разрешил ГСЧС предоставлять платные услуги

Кабинет министров разрешил Государственной службе по вопросам чрезвычайных ситуаций предоставлять платные услуги, что должно активизировать сертификацию операторов противоминной деятельности. Об этом Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил во время заседания правительства, передает УНН.

Еще одно решение, которое будет иметь большое значение для восстановления. Позволяем ГСЧС предоставлять платные услуги для оценки соответствия в сфере гражданской защиты. Это активизирует сертификацию операторов противоминной деятельности. Сейчас их около 35-ти. Ожидаем, что будет гораздо больше. Формируем рыночную среду в сфере гуманитарного разминирования. Максимально привлекаем частный сектор, чтобы как можно быстрее очистить Украину от минного мусора - сказал Шмыгаль.

Дополнение

Представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук отметил, что соответствующие изменения были внесены в перечень платных услуг, которые могут предоставляться подразделениями Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Напомним

Германия 29 апреля отчиталась о новом пакете военной помощи для Украины. Федеральное правительство утвердило для Украины дополнительные средства противовоздушной обороны, боеприпасы и бронетехнику, а также 34 танка для разминирования WISENT 1 с запчастями, 20 мобильных, дистанционно управляемых и защищенных систем разминирования, 12 мобильных и защищенных систем разминирования Ahlmann.