Для активізації зусиль з розмінування: Кабмін дозволив ДСНС надавати платні послуги
Київ • УНН
Кабінет Міністрів уповноважив Державну службу з надзвичайних ситуацій надавати платні послуги з сертифікації операторів протимінної діяльності, створюючи ринкове середовище для залучення приватного сектору до гуманітарного розмінування з метою якнайшвидшого очищення України від мінних завалів.
Кабінет міністрів дозволив Державній службі з питань надзвичайних ситуацій надавати платні послуги, що повинно активізувати сертифікацію операторів протимінної діяльності. Про це Шмигаль заявив під час засідання уряду, передає УНН.
Ще одне рішення, яке матиме вагоме значення для відновлення. Дозволяємо ДСНС надавати платні послуги для оцінки відповідності у сфері цивільного захисту. Це активізує сертифікацію операторів протимінної діяльності. Наразі їх близько 35-ти. Очікуємо, що буде набагато більше. Формуємо ринкове середовище у сфері гуманітарного розмінування. Максимально залучаємо приватний сектор, щоб якомога швидше очистити Україну від мінного сміття
Доповнення
Представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук зазначив, що відповідні зміни були внесені до переліку платних послуг, що можуть надаватися підрозділами Державної служби з надзвичайних ситуацій.
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Німеччина 29 квітня відзвітувала щодо нового пакета військової допомоги для України. Федеральний уряд затвердив для України додаткові засоби протиповітряної оборони, боєприпаси та бронетехніку, а також 34 танки для розмінування WISENT 1 із запчастинами, 20 мобільних, дистанційно керованих і захищених систем розмінування, 12 мобільних і захищених систем розмінування Ahlmann.