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Німеччина оголосила що увійде до нового пакету військової допомоги для України

Німеччина оголосила що увійде до нового пакету військової допомоги для України

Київ • УНН

 • 28420 перегляди

Німеччина оголосила про новий комплексний пакет військової допомоги для України. Федеральний уряд затвердив для України додаткові засоби протиповітряної оборони, боєприпаси та бронетехніку, захисне спорядження, логістичну підтримку й засоби забезпечення боєготовності.

Німеччина 29 квітня відзвітувала щодо нового пакета військової допомоги для України. Федеральний уряд затвердив для України додаткові засоби протиповітряної оборони, боєприпаси та бронетехніку. Про це пише УНН із посиланням на сайт Уряду Німеччини.

Деталі

Зазначається, що з міркувань безпеки федеральний уряд Німеччини тримає у секреті точні дати поставок озброєння в Україну. Зберігається у таємниці й спосіб його транспортування та передачі.

Однак, вже відомо, що в новий пакет військової допомоги увійдуть:

Бойові броньовані машини

100 бойових машин піхоти MARDER з амуніцією та запчастинами (зі складу Бундесверу та промисловості*) (раніше: 90)

боєприпаси для LEOPARD 2 (зі складу Бундесверу та промисловості*)

10 All Terrain Tracked Carrier Warthog (командна машина)* (раніше: 9)

5 Гусеничний всюдихід Carrier Warthog (ремонтно-евакуаційна машина)*

66 бронетранспортерів (БТР)*

73 гусеничних всюдиходи Bandvagn 206 (BV206)*

боєприпаси для основного бойового танка LEOPARD 1*

30 основних бойових танків LEOPARD 1 A5* (спільний проект з Данією)

138 MG3 для LEOPARD 2, MARDER і DACHS

18 LEOPARD 2 A 6 основних бойових танків з боєприпасами та запасними частинами (частка Німеччини в спільному проекті з іншими операторами LEOPARD 2)

50 автомобілів MRAP DINGO

54 бронетранспортери M113 по 2 MG та запчастини* (системи Данії, модернізація фінансується Німеччиною)

ППО

2 ЗРК SKYNEX з боєкомплектом* (раніше: 1)

146 000 боєприпасів для самохідних зенітних установок GEPARD (зі запасів Бундесверу та промисловості*) (раніше: 116 362)

Ракети IRIS-T SLM*

9 РЛС повітряного огляду ТРМЛ-4Д* (раніше: 8)

Ракети IRIS-T SLS

52 самохідні зенітні установки GEPARD із ЗІП

2 ЗРК ПАТРИОТ із запчастинами

Фото: Patriot. Бундесвер/Том Тварді

Ракети ПАТРИОТ

3 системи ППО IRIS-T SLM*

1 ЗРК IRIS-T SLS*

2 пускові установки PATRIOT

4000 снарядів тренують боєприпаси для самохідних зенітних установок

500 переносних систем протиповітряної оборони STINGER

Переносні ЗРК СТРЕЛА на 2700 осіб

Артилерія

81 500 патронів калібру 155 мм (зі запасів Бундесверу та промисловості*) (раніше: 74 000)

боєприпаси для реактивних систем залпового вогню MARS II

20 872 патрони калібру 155 мм димові/освітлювальні

2 колісні самохідні гаубиці Zuzana 2* (проект спільно з Данією та Норвегією)

155-мм високоточні керовані боєприпаси* (SMArt, VULCANO)

5 реактивних систем залпового вогню MARS II з боєкомплектом (частка Німеччини у спільному проекті з США та Великою Британією)

14 самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000 із запасними частинами (частка Німеччини у спільному з Нідерландами проекті)

20 ракетних систем калібру 70 мм на пікапах з ракетами*

Радарна система контрбатареї COBRA*

10 лазерних цілевказівників і переносних модулів керування вогнем для артилерійських боєприпасів VULCANO*

Безпілотники та системи боротьби з дронами

212 БПЛА ВЕКТОР із запчастинами*

215 безпілотників-розвідників RQ-35 HEIDRUN*

70 розширень частотного діапазону для антидронів*

84 антидронові датчики та глушники*

180 польових комплектів RF 360 – системи виявлення дронів*

19 систем виявлення дронів*

93 датчика дрона*

18 безпілотників-розвідників Primoco ONE*

7 безпілотників-розвідників SONGBIRD*

1 система розвідки LUNA NG*

20 безпілотних надводних кораблів*

10 протидронових гармат*

12 електронних засобів боротьби з дронами*

Військово-інженерні можливості

18 мостоукладальних танків BEAVER із запчастинами* (раніше: 17)

8 інженерних броньованих машин DACHS* (раніше: 7)

55 шахтних плугів* (раніше: 46)

34 танки для розмінування WISENT 1 із запчастинами*

20 мобільних, дистанційно керованих і захищених систем розмінування*

16 броньованих евакуаційних машин Bergepanzer 2 із запасними частинами*

Засоби для знешкодження вибухонебезпечних предметів (зі запасів Бундесверу та промисловості*)

500 наборів інструментів з вибуховими матеріалами*

19 важких і середніх мостових систем і 12 причепів

5 мостів для мостоукладання танка БОБЕР

2 броньовані евакуаційні машини Bergepanzer 3

12 мобільних і захищених систем розмінування Ahlmann*

Захисні та спеціальні засоби

5 систем самозахисту вертольотів AMPS* (раніше: 4)

84 підвісні мотори (раніше: 24)

1600 світлодіодних ламп* (раніше: 1000)

400 ІЧ-камер*

3 системи відеоспостереження Satcom*

263 одиниці охорони кордону*

292 термінали SatCom*

IT обладнання*

1 морська система розмінування*

33 190 бойових касок

56 наземних оглядових радарів GO12*

50 систем мобільних антен*

63 лазерних далекоміра*

2667 криптофонів*

90 600 захисних окулярів (від Бундесверу та запасів промисловості*)

1 PCB принтер*

1 антенна вузлова станція

1288 біноклів

5 мобільних розвідувальних систем SurveilSPIRE*

10 радіоперешкод*

40 лазерних цілевказівників*

1 радіочастотна система

3000 польових телефонів з 5000 кабельними котушками та ременями для перенесення

500 окулярів нічного бачення*

165 біноклів*

1 комунікаційний електронний сканер/система перешкод*

6 мобільних дезактиваторів HEP 70 включно з дезактиваційним матеріалом

10 HMMWV (8-кратна здатність наземного радара, 2-кратна здатність створювати перешкоди/проти дронов)*

1 високочастотний блок з обладнанням*

Логістика

18 тягач-цистерна-транспортер M1070 Oshkosh* (раніше: 12)

30 танкерів Zetros*

361 транспортний засіб (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи) (зі складу Бундесверу та промисловості*)

250 вантажівок Zetros*

90 сідельних поїздів 8x8 HX81 та 90 напівпричепів*

25 вантажівок MAN TGS*

40 вантажівок 8x8

34 вантажівки 15т*

6 вантажівок 8х6 з 21 рулоном контейнерів*

14 гусеничних та дистанційно керованих машин піхоти THEMIS*

179 пікапів*

30 захищених автомобілів*

Бойова готовність і живучість

282 000 патронів калібру 40 мм* (раніше: 264 000)

13 000 переносних протитанкових засобів RGW 90* (раніше: 10 000)

120-мм мінометний боєприпас*

6132 маскувальні сітки (від Бундесверу та запасів промисловості*) (раніше: 4152)

6000 пончо* (раніше: 4000)

600 000 аптечок* (раніше: 500 000)

48,85 млн патронів для вогнепальної зброї (зі запасів Бундесверу та промисловості*)

985 штурмових гвинтівок MK 556*

65 високоточних гвинтівок HLR 338 з боєзапасом 60 000 патронів*

120 гвинтівок CR 308*

5000 детонаторів*

100 гранатометів GMG*

2 аварійних електрогенератора

450 ланцюгів протиковзання

205 000 одномодульних групових раціонів

медичний матеріал

10 All Terrain Tracked Carrier Warthog (швидка допомога)

49 карет швидкої допомоги*

30 000 комплектів зимового одягу

27477 рюкзаків

3 комплекти запчастин для дронів VECTOR

1202 інфузійних набори

Запчастини WISENT

польовий шпиталь*

100 кулеметів MG5*

8 стоматологічних стерилізаторів

103 000 джгутів

500 пістолетів SFP9*

2 ангарні намети*

8 навантажувачів*

295 генераторів

168 мобільних систем обігріву*

36400 вовняних ковдр

14 000 спальних мішків

Запчастини Мі-24*

запчастини до великокаліберного кулемета М2

200 наметів

116 000 зимових курток

80 000 зимові штани

240 000 зимових шапок

320 000 попередньо розфасованих військових страв готові

67 холодильників для медичного матеріалу*

3000 одиниць протитанкової зброї Panzerfaust 3 з 900 вогневими пристроями

14 900 протитанкових мін (9 300* зі складів промисловості)

50 Бункерфауст з 15 вогневими пристроями

100 кулеметів MG3 з 500 запасними стволами та затворами

100 000 ручних гранат

5300 зарядів вибухівки

100 000 м детонаційного шнура та 100 000 детонаторів

350 000 детонаторів

100 автоінжекторів

15 палітр військового одягу

1200 лікарняних ліжок

18 палет медичного матеріалу, 60 хірургічних світильників

захисний одяг, хірургічні маски

1 польовий госпіталь (проект, що фінансується спільно з Естонією)*

Дизель і бензин*

10 тонн AdBlue*

500 марлі медичної*

Запчастини до МіГ-29*

* Поставки з галузевих запасів, що фінансуються німецькими фондами для підвищення потенціалу безпеки. Деякі з поставок потребують модернізації або виробництво триває; також проводяться навчальні заходи.

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Додатково

Зазначається, що допомога покриватиме два напрями: з одного боку, це фінансові ресурси від ініціативи федерального уряду щодо розбудови потенціалу безпеки, які використовуються для фінансування поставок зброї та інших промислових матеріалів. З іншого – це матеріали забезпечуються з поставок Федеральних збройних сил.

В Уряді також зауважили, що Німеччина надасть Україні підтримку із поставок Федеральних збройних сил і з поставок промисловості, що фінансуються з фондів Федерального уряду для розбудови потенціалу безпеки.

Вбивство українських військових в Німеччині: прокуратура не виключає повністю політичного мотиву29.04.24, 18:01 • 18811 переглядiв

Загалом, на підтримку України у війні проти рф Німеччина вже виділила близько 28 мільярдів євро, що вже були надані, чи будуть перераховані протягом наступних кількох років.

Лише на 2024 рік кошти від ініціативи федерального уряду щодо розбудови потенціалу безпеки становлять близько 7,1 мільярда євро. Німецькі внески до Європейського фонду миру (EPF) також походять від цієї ініціативи. Країни-члени ЄС можуть отримати від ЄПК відшкодування витрат на військову допомогу Україні. Наразі Німеччина отримала близько 31 мільйона євро компенсації від EPF. Крім того, існують асигнування 1 на наступні кілька років. Зараз вони коштують близько 6 мільярдів євро.

На військову допомогу Україні вже витрачено близько 5 мільярдів євро (2023 рік) і 1,6 мільярда євро (2022 рік). Ще 2,9 мільярда євро було виділено в перші два роки війни на поставки в період з 2025 по 2028 рік.

З початку російсько-загарбницької війни 24 лютого 2022 року Німеччина надала Україні матеріали на суму близько 5,2 млрд євро з поставок Федеральних збройних сил.

Також відзначається, що понад 10 тисяч українських військових пройшли військовий вишкіл в Німеччині. Ці витрати на навчання на сьогодні становлять близько 282 мільйонів євро.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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