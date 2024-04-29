Вбивство українських військових в Німеччині: прокуратура не виключає повністю політичного мотиву
Київ • УНН
Політична мотивація вбивства двох українських військовослужбовців у Німеччині не може бути виключена, і розслідування ведеться в усіх напрямках.
Прокуратура Мюнхена не виключає повністю політичної мотивації вбивства двох українських військових в німецькому місті Мурнау-ам-Штафельзее, в якому підозрюють росіянина. Про це повідомляє Süddeutsche Zeitung посиланням на прокуратуру Мюнхена, передає УНН.
Мотиви злочину наразі неясні, хоча політичну мотивацію злочину не можна виключати, і розслідування проводиться в усіх напрямках
Зазначається, що раніше правоохоронці взялися за розслідування. Особливу відповідальність у рамках відомства несе Баварське центральне управління боротьби з екстремізмом та тероризмом (ZET).
Доповнення
У німецькому місті Мурнау, на території торгового центру, 27 квітня знайшли двох українців з ножовими пораненнями. Від тяжких травм 36-річний чоловік помер на місці, а другий 23-річний потерпілий помер увечері в сусідній лікарні.
МЗС України повідомило згодом, що за попередніми даними, загиблі українські громадяни в німецькому місті Мурнау-ам-Штафельзее є військовослужбовцями, які проходили медичну реабілітацію.
Затриманий у справі про вбивство двох українців у німецькому місті Мурнау 57-річний росіянин наразі перебуває під вартою. Слідчий суддя видав ордер на його арешт за запитом прокуратури.