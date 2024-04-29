Убийство украинских военных в Германии: прокуратура не исключает полностью политического мотива

Прокуратура Мюнхена не исключает полностью политической мотивации убийства двух украинских военных в немецком городе Мурнау-ам-Штафельзее, в котором подозревают россиянина. Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung ссылкой на прокуратуру Мюнхена, передает УНН.

Мотивы преступления пока неясны, хотя политическую мотивацию преступления нельзя исключать, и расследование проводится по всем направлениям - сообщила прокуратура Мюнхена.

Отмечается, что ранее правоохранители взялись за расследование. Особую ответственность в рамках ведомства несет Баварское центральное управление по борьбе с экстремизмом и терроризмом (ZET).

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В немецком городе Мурнау, на территории торгового центра, 27 апреля нашли двух украинцев с ножевыми ранениями. От тяжелых травм 36-летний мужчина скончался на месте, а второй 23-летний пострадавший скончался вечером в соседней больнице.

МИД Украины сообщил впоследствии, что по предварительным данным, погибшие украинские граждане в немецком городе Мурнау-ам-Штафельзее являются военнослужащими, которые проходили медицинскую реабилитацию.

Задержанный по делу об убийстве двух украинцев в немецком городе Мурнау 57-летний россиянин сейчас находится под стражей. Следственный судья выдал ордер на его арест по запросу прокуратуры.