Германия объявила что войдет в новый пакет военной помощи для Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов
  •  100957 просмотра

Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов

Эксклюзив
Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая
  •  115253 просмотра

Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая

Эксклюзив
Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
27 апреля 2024, 11:55  •  178634 просмотра

Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы

Эксклюзив
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
27 апреля 2024, 10:44  •  154996 просмотра

ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения

Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
26 апреля 2024, 14:17  •  185450 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксклюзив
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
26 апреля 2024, 11:49  •  160221 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
26 апреля 2024, 10:44  •  142590 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

Эксклюзив
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
26 апреля 2024, 10:18  •  126817 просмотра

Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине

Эксклюзив
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
26 апреля 2024, 09:54  •  98042 просмотра

Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко

Эксклюзив
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
26 апреля 2024, 08:28  •  86133 просмотра

Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ

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Авиаудар по Харькову: ранен мужчина, есть повреждения жилых домов

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Смертоносная атака рф на Одессу: 4 погибших и 29 раненых - ГСЧС

Смертоносная атака рф на Одессу: 4 погибших и 29 раненых - ГСЧС

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В МИД дали разъяснения относительно заявлений о якобы частичном отступлении от конвенции по правам человека

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Против новой команды Минобороны готовятся медиа-провокации: кто за этим стоит, и почему должна вмешаться СБУ

26 апреля 2024, 13:52  •  270112 просмотра
Бюджет в сотни дронов: сколько тратит страна на содержание нацпарков во время войны

Бюджет в сотни дронов: сколько тратит страна на содержание нацпарков во время войны

26 апреля 2024, 13:48  •  266939 просмотра
Дымовая завеса: кто и зачем тормозит принятие важных изменений в законодательство по детенизации рынка табака

Дымовая завеса: кто и зачем тормозит принятие важных изменений в законодательство по детенизации рынка табака

26 апреля 2024, 06:43  •  296838 просмотра

Германия объявила что войдет в новый пакет военной помощи для Украины

Германия объявила о новом комплексном пакете военной помощи для Украины. Федеральное правительство утвердило для Украины дополнительные средства противовоздушной обороны, боеприпасы и бронетехнику, защитное снаряжение, логистическую поддержку и средства обеспечения боеготовности.

Война •   •  1768 просмотра
Германия объявила что войдет в новый пакет военной помощи для Украины

Ракетный удар по Одессе: Кипер рассказал о состоянии раненых детей

5-летняя девочка получила ушиб грудной клетки, а 16-летний подросток - ранения средней тяжести в результате российского ракетного обстрела Одессы. Всего в результате атаки известно о 4 погибших и 29 раненых.

Война •   •  4300 просмотра
Ракетный удар по Одессе: Кипер рассказал о состоянии раненых детей

Ермак провел очередной раунд переговоров с США по соглашению по безопасности

Глава Офиса Президента Андрей Ермак провел третий раунд переговоров с Соединенными Штатами по подготовке к заключению двустороннего соглашения по безопасности, которое подтвердит лидерство США в военной и безопасности поддержке Украины, будет способствовать победе над российской агрессией и усилит обороноспособность Украины.

Война •   •  6294 просмотра
Ермак провел очередной раунд переговоров с США по соглашению по безопасности

Авиаудар по Харькову: ранен мужчина, есть повреждения жилых домов

29 апреля российский авиаудар нанес удар по жилому району Харькова, в результате которого было ранено одно гражданское лицо и повреждено шесть домов.

Война •   •  6497 просмотра
Авиаудар по Харькову: ранен мужчина, есть повреждения жилых домов

Смертоносная атака рф на Одессу: 4 погибших и 29 раненых - ГСЧС

Четыре человека погибли, 29 получили ранения, в том числе двое детей, в результате ракетного обстрела набережной Одессы, повлекшего пожар в замке Кивалова.

Война •   •  8022 просмотра
Смертоносная атака рф на Одессу: 4 погибших и 29 раненых - ГСЧС

НАТО созывает заседание военного комитета: будут говорить об Украине

Высший военный орган НАТО, Военный комитет, проведет заседание 16 мая, в рамках которого состоится заседание Совета Украина-НАТО, на котором будет обсуждаться война России против Украины, ситуация на местах и дальнейшая поддержка Киева.

политика •   •  8924 просмотра
НАТО созывает заседание военного комитета: будут говорить об Украине

Заслушал доклады Главкома ВСУ и руководителей ГУР и СБУ: Зеленский собрал Ставку, говорили о фронте и возвращении пленных

Президент Зеленский провел встречу, на которой обсудил ситуацию на фронте, ожидаемые поставки, переговоры об освобождении пленных и поддержание четкой коммуникации с семьями заключенных.

Война •   •  8455 просмотра
Заслушал доклады Главкома ВСУ и руководителей ГУР и СБУ: Зеленский собрал Ставку, говорили о фронте и возвращении пленных

Зеленский заслушал доклады по ситуации в Одессе и Харькове после атаки рф

российские ракетные удары по Одессе и Харькову привели к жертвам и ранениям, что заставило президента Зеленского осудить атаки и поблагодарить спасателей за оперативную помощь в защите жизней.

Война •   •  9329 просмотра
Зеленский заслушал доклады по ситуации в Одессе и Харькове после атаки рф

Шмыгаль поздравил с назначением нового главу Правительства Ирландии

Премьер-министр Шмыгаль поздравил Саймона Гарриса с новым назначением на должность премьер-министра Ирландии, обсудил потребность Украины в большей противовоздушной и артиллерийской помощи, поблагодарил Ирландию за поддержку интеграции Украины в ЕС/НАТО и предложил совместное производство оборудования для разминирования.

Война •   •  8387 просмотра
Шмыгаль поздравил с назначением нового главу Правительства Ирландии

В МИД дали разъяснения относительно заявлений о якобы частичном отступлении от конвенции по правам человека

Украина регулярно уведомляет международные организации об отступлениях от обязательств в области прав человека из-за российского вторжения и военного положения с февраля 2022 года, недавно обновив список ограниченных прав и свобод в апреле 2024 года.

Война •   •  9743 просмотра
В МИД дали разъяснения относительно заявлений о якобы частичном отступлении от конвенции по правам человека