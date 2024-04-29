Германия объявила что войдет в новый пакет военной помощи для Украины

Германия 29 апреля отчиталась о новом пакете военной помощи для Украины. Федеральное правительство утвердило для Украины дополнительные средства противовоздушной обороны, боеприпасы и бронетехнику. Об этом пишет УНН со ссылкой на сайт Правительства Германии.

Детали

Отмечается, что из соображений безопасности федеральное правительство Германии держит в секрете точные даты поставок вооружения в Украину. Сохраняется в тайне и способ его транспортировки и передачи.

Однако, уже известно, что в новый пакет военной помощи войдут:

Боевые бронированные машины

100 боевых машин пехоты MARDER с амуницией и запчастями (со склада Бундесвера и промышленности*) (ранее: 90)

боеприпасы для LEOPARD 2 (со склада Бундесвера и промышленности*)

10 All Terrain Tracked Carrier Warthog (командная машина)* (ранее: 9)

5 Гусеничный вездеход Carrier Warthog (ремонтно-эвакуационная машина)*

66 бронетранспортеров (БТР)*

73 гусеничных вездехода Bandvagn 206 (BV206)*

боеприпасы для основного боевого танка LEOPARD 1*

30 основных боевых танков LEOPARD 1 A5* (совместный проект с Данией)

138 MG3 для LEOPARD 2, MARDER и DACHS

18 LEOPARD 2 A 6 основных боевых танков с боеприпасами и запасными частями (доля Германии в совместном проекте с другими операторами LEOPARD 2)

50 автомобилей MRAP DINGO

54 бронетранспортера M113 по 2 MG и запчасти* (системы Дании, модернизация финансируется Германией)

ППО

2 ЗРК SKYNEX с боекомплектом* (ранее: 1)

146 000 боеприпасов для самоходных зенитных установок GEPARD (из запасов Бундесвера и промышленности*) (ранее: 116 362)

Ракеты IRIS-T SLM*

9 РЛС воздушного обзора ТРМЛ-4Д* (ранее: 8)

Ракеты IRIS-T SLS

52 самоходные зенитные установки GEPARD с ЗИП

2 ЗРК ПАТРИОТ с запчастями

Ракеты ПАТРИОТ

3 системы ПВО IRIS-T SLM*

1 ЗРК ИРИС-Т СЛС*

2 пусковые установки PATRIOT

4000 снарядов тренируют боеприпасы для самоходных зенитных установок

500 переносных систем противовоздушной обороны STINGER

Переносные ЗРК СТРЕЛА на 2700 человек

Артиллерия

81 500 патронов калибра 155 мм (из запасов Бундесвера и промышленности*) (ранее: 74 000)

боеприпасы для реактивных систем залпового огня MARS II

20 872 патрона калибра 155 мм дымовые/осветительные патроны

2 колесные самоходные гаубицы Zuzana 2* (проект совместно с Данией и Норвегией)

155-мм высокоточные управляемые боеприпасы* (SMArt, VULCANO)

5 реактивных систем залпового огня MARS II с боекомплектом (доля Германии в совместном проекте с США и Великобританией)

14 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 с запасными частями (доля Германии в совместном с Нидерландами проекте)

20 ракетных систем калибра 70 мм на пикапах с ракетами*

Радарная система контрбатареи COBRA*

10 лазерных целеуказателей и переносных модулей управления огнем для артиллерийских боеприпасов VULCANO*

Беспилотники и системы борьбы с дронами

212 БПЛА ВЕКТОР с запчастями*

215 беспилотников-разведчиков RQ-35 HEIDRUN*

70 расширений частотного диапазона для антидронов*

84 антидронные датчики и глушители*

180 полевых комплектов RF 360 - системы обнаружения дронов*

19 систем обнаружения дронов*

93 датчика дрона*

18 беспилотников-разведчиков Primoco ONE*

7 беспилотников-разведчиков SONGBIRD*

1 система разведки LUNA NG*

20 беспилотных надводных кораблей*

10 противодронных пушек*

12 электронных средств борьбы с дронами*

Военно-инженерные возможности

18 мостоукладочных танков BEAVER с запчастями* (ранее: 17)

8 инженерных бронированных машин DACHS* (ранее: 7)

55 шахтных плугов* (ранее: 46)

34 танка для разминирования WISENT 1 с запчастями*

20 мобильных, дистанционно управляемых и защищенных систем разминирования*

16 бронированных эвакуационных машин Bergepanzer 2 с запасными частями*

Средства для обезвреживания взрывоопасных предметов (из запасов Бундесвера и промышленности*)

500 наборов инструментов со взрывчатыми материалами*

19 тяжелых и средних мостовых систем и 12 прицепов

5 мостов для мостоукладки танка БОБЕР

2 бронированные эвакуационные машины Bergepanzer 3

12 мобильных и защищенных систем разминирования Ahlmann*

Защитные и специальные средства

5 систем самозащиты вертолетов AMPS* (ранее: 4)

84 подвесных мотора (ранее: 24)

1600 светодиодных ламп* (ранее: 1000)

400 ИК-камер*

3 системы видеонаблюдения Satcom*

263 единицы охраны границы*

292 терминала SatCom*

IT оборудование*

1 морская система разминирования*

33 190 боевых касок

56 наземных обзорных радаров GO12*

50 систем мобильных антенн*

63 лазерных дальномера*

2667 криптофонов*

90 600 защитных очков (от Бундесвера и запасов промышленности*)

1 печатный принтер*

1 антенная узловая станция

1288 биноклей

5 мобильных разведывательных систем SurveilSPIRE*

10 радиопомех*

40 лазерных целеуказателей*

1 радиочастотная система

3000 полевых телефонов с 5000 кабельными катушками и ремнями для переноски

500 очков ночного видения*

165 биноклей*

1 коммуникационный электронный сканер/система препятствий*

6 мобильных дезактиваторов HEP 70 включая дезактивационный материал

10 HMMWV (8-кратная способность наземного радара, 2-кратная способность создавать помехи/против дронов)*

1 высокочастотный блок с оборудованием*

Логистика

18 тягач-цистерна-транспортер M1070 Oshkosh* (ранее: 12)

30 танкеров Zetros*

361 транспортное средство (грузовики, микроавтобусы, вездеходы) (из состава Бундесвера и промышленности*)

250 грузовиков Zetros*

90 седельных поездов 8x8 HX81 и 90 полуприцепов* и 90 полуприцепов

25 грузовиков MAN TGS*

40 грузовиков 8x8

34 грузовика 15т*

6 грузовиков 8х6 с 21 рулоном контейнеров*

14 гусеничных и дистанционно управляемых машин пехоты THEMIS*

179 пикапов*

30 защищенных автомобилей*

Боевая готовность и живучесть

282 000 патронов калибра 40 мм* (ранее: 264 000)

13 000 переносных противотанковых средств RGW 90* (ранее: 10 000)

120-мм минометный боеприпас*

6132 маскировочные сетки (от Бундесвера и запасов промышленности*) (ранее: 4152)

6000 пончо* (ранее: 4000)

600 000 аптечек* (ранее: 500 000)

48,85 млн патронов для огнестрельного оружия (из запасов Бундесвера и промышленности*)

985 штурмовых винтовок MK 556*

65 высокоточных винтовок HLR 338 с боезапасом 60 000 патронов*

120 винтовок CR 308*

5000 детонаторов*

100 гранатометов GMG*

2 аварийных электрогенератора

450 цепей противоскольжения

205 000 одномодульных групповых рационов

медицинский материал

10 All Terrain Tracked Carrier Warthog (скорая помощь)

49 карет скорой помощи*

30 000 комплектов зимней одежды

27477 рюкзаков

3 комплекта запчастей для дронов VECTOR

1202 инфузионных набора

Запчасти WISENT

полевой госпиталь*

100 пулеметов MG5*

8 стоматологических стерилизаторов

103 000 жгутов

500 пистолетов SFP9*

2 ангарные палатки*

8 погрузчиков*

295 генераторов

168 мобильных систем обогрева*

36400 шерстяных одеял

14 000 спальных мешков

Запчасти Ми-24*

запчасти к крупнокалиберному пулемету М2

200 палаток

116 000 зимних курток

80 000 зимние брюки

240 000 зимних шапок

320 000 предварительно расфасованных военных блюд готовы

67 холодильников для медицинского материала*

3000 единиц противотанкового оружия Panzerfaust 3 с 900 огневыми устройствами

14 900 противотанковых мин (9 300* со складов промышленности)

50 Бункерфауст с 15 огневыми устройствами

100 пулеметов MG3 с 500 запасными стволами и затворами

100 000 ручных гранат

5300 зарядов взрывчатки

100 000 м детонационного шнура и 100 000 детонаторов

350 000 детонаторов

100 автоинжекторов

15 палитр военной одежды

1200 больничных коек

18 паллет медицинского материала, 60 хирургических светильников

защитная одежда, хирургические маски

1 полевой госпиталь (проект, финансируемый совместно с Эстонией)*

Дизель и бензин*

10 тонн AdBlue*

500 марли медицинской*

Запчасти к МиГ-29*

* Поставки из отраслевых запасов, финансируемых немецкими фондами для повышения потенциала безопасности. Некоторые из поставок нуждаются в модернизации или производство продолжается; также проводятся учебные мероприятия.

Дополнительно

Отмечается, что помощь будет покрывать два направления: с одной стороны, это финансовые ресурсы от инициативы федерального правительства по развитию потенциала безопасности, которые используются для финансирования поставок оружия и других промышленных материалов. С другой - это материалы обеспечиваются из поставок Федеральных вооруженных сил.

В Правительстве также отметили, что Германия окажет Украине поддержку по поставкам Федеральных вооруженных сил и по поставкам промышленности, финансируемых из фондов Федерального правительства для развития потенциала безопасности.

Убийство украинских военных в Германии: прокуратура не исключает полностью политического мотива

В общем, на поддержку Украины в войне против РФ Германия уже выделила около 28 миллиардов евро, которые уже были предоставлены, или будут перечислены в течение следующих нескольких лет.

Только на 2024 год средства от инициативы федерального правительства по развитию потенциала безопасности составляют около 7,1 миллиарда евро. Немецкие взносы в Европейский фонд мира (EPF) также происходят от этой инициативы. Страны-члены ЕС могут получить от ЕПК возмещение расходов на военную помощь Украине. Сейчас Германия получила около 31 миллиона евро компенсации от EPF. Кроме того, существуют ассигнования 1 на следующие несколько лет. Сейчас они стоят около 6 миллиардов евро.

На военную помощь Украине уже потрачено около 5 миллиардов евро (2023 год) и 1,6 миллиарда евро (2022 год). Еще 2,9 миллиарда евро было выделено в первые два года войны на поставки в период с 2025 по 2028 год.

С начала российско-захватнической войны 24 февраля 2022 года Германия предоставила Украине материалы на сумму около 5,2 млрд евро по поставкам Федеральных вооруженных сил.

Также отмечается, что более 10 тысяч украинских военных прошли военную подготовку в Германии. Эти расходы на обучение на сегодня составляют около 282 миллионов евро.