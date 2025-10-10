Длительная проверка на случай блэкаута: Львов начинает 3-недельное тестирование альтернативного снабжения света, воды и газа

$41.400.09
Черкасская область полностью запитана, однако аварийные отключения продолжаются в 7 областях и Киеве - Минэнерго
10:53 • 16056 просмотра
Отбор на Чемпионат мира-2026: где смотреть поединок Исландия - Украина, кто фаворитPhotoVideo
09:44 • 22179 просмотра
Какие страны Европы замечали подозрительные дроны в своем воздушном пространстве: будут ли их сбивать
09:08 • 15030 просмотра
Не Трамп: Нобелевскую премию мира 2025 года получила венесуэльская оппозиционерка Мария Корина МачадоPhoto
10 октября, 07:24 • 16985 просмотра
Над Украиной за ночь обезврежено 405 из 465 российских дронов и 15 из 32 ракет, включая "Кинжал"
10 октября, 03:50 • 17377 просмотра
Сенат США утвердил военный бюджет на 2026 год: Украина получит $500 млн помощи – СМИ
10 октября, 00:08 • 25408 просмотра
россияне массированно атаковали энергетическую инфраструктуру Украины - Минэнерго
9 октября, 19:48 • 45173 просмотра
россия и Украина скоро сядут за стол переговоров - Трамп
9 октября, 14:03 • 42294 просмотра
Освобождено 180,8 кв. км территории Донецкой области: Сырский о ходе Добропольского контрнаступления
Эксклюзив
9 октября, 11:29 • 42292 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отстранении мэра Вышгорода от должности 15 октября
В Китае нашли окаменелость "дракона" возрастом 240 миллионов лет10 октября, 04:30 • 15098 просмотра
Ночная атака рф оставила до 28 тысяч семей без света в Киевской области: показали последствияPhotoVideo10 октября, 05:21 • 16559 просмотра
Аварийные отключения после атаки рф в Киеве и 9 областях - Укрэнерго10 октября, 06:38 • 22757 просмотра
84-летняя миллиардерша Марта Стюарт поразила сеть новым образом и дала ответ хейтерамPhoto09:18 • 13779 просмотра
Аварийные отключения уже отменили в трех городах, свет вернули 270 тыс. киевлян - Минэнерго09:38 • 14076 просмотра
Отбор на Чемпионат мира-2026: где смотреть поединок Исландия - Украина, кто фаворитPhotoVideo10:53 • 16029 просмотра
Какие страны Европы замечали подозрительные дроны в своем воздушном пространстве: будут ли их сбивать09:44 • 22157 просмотра
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto9 октября, 12:21 • 74909 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек9 октября, 09:40 • 80627 просмотра
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
Эксклюзив
9 октября, 09:10 • 74619 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Радослав Сикорский
Марк Рютте
Андрей Садовый
Украина
Днепропетровская область
Харьковская область
Сумская область
Полтавская область
Брэдли Купер сыграет главную роль в приквеле "Одиннадцати друзей Оушена" вместе с Марго Робби11:09 • 6898 просмотра
Меган Маркл в черном костюме поразила редким появлением на красной дорожке с принцем ГарриVideo10:04 • 10934 просмотра
84-летняя миллиардерша Марта Стюарт поразила сеть новым образом и дала ответ хейтерамPhoto09:18 • 13831 просмотра
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto9 октября, 12:21 • 74910 просмотра
Netflix делает игры доступными на телевизорах9 октября, 06:39 • 32316 просмотра
Хранитель
Х-47М2 "Кинжал"
Audi Q5
Lockheed Martin F-35 Lightning II
МиГ-31

Длительная проверка на случай блэкаута: Львов начинает 3-недельное тестирование альтернативного снабжения света, воды и газа

Киев • УНН

 • 682 просмотра

Львов с субботы перейдет в режим тестирования подачи света, воды, газа и связи, чтобы проверить работу альтернативных источников в случае блэкаута. Решение утверждено мэром Андреем Садовым, который отметил важность проверки всех ресурсов города.

Длительная проверка на случай блэкаута: Львов начинает 3-недельное тестирование альтернативного снабжения света, воды и газа

С субботы Львов перейдет в режим тестирования подачи света, воды, газа, связи. Решение утверждено мэром Андреем Садовым. Цель – убедиться, что в случае блэкаута альтернативные источники будут работать.

Передает УНН со ссылкой на страницу мэра Львова в соцсети.

Подробности

Андрей Садовый подчеркнул, что зима может быть сложной, о чем доказали события в ночь на 10 октября, в частности инцидент с обстрелом оккупантами объектов в Киеве. 

По словам руководителя западного украинского города, Львов должен прожить на тестовом режиме для подготовки на случай зимних форс-мажорных ситуаций из-за действий российских захватчиков. Отмечается, что тестовое альтернативное обеспечение светом, водой и другим будет длиться в течение 3-х недель во Львове. 

Должны проверить все наши ресурсы, механизмы, обеспечение и оперативность. Делаем это каждый год, но впервые одновременно по всему городу. Уже на этих выходных отключим светофоры от основного питания и переведем их на альтернативное, чтобы убедиться, что в случае блэкаута они будут работать. То же касается всего, что важно для функционирования города

- заметил Садовый.

Он добавил, что "то же касается воды, света, газа, общественного транспорта, связи".

Что касается отопления — действительно холодно. Но сейчас ситуация в стране такова, что в ближайшие несколько недель мы не сможем подать отопление. Надо немного переждать, чтобы сделать все правильно — чтобы зимой тепло все-таки было

- заметил Садовый.

Напомним

Несколько дней назад львовский глава Львова Андрей Садовый заявил об очень сложной ситуации в городе после вражеской атаки. Повреждено более 1000 окон, школа, садик и церковь.

После очередной массированной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру, Киев и 9 регионов Украины остаются с ограниченным электроснабжением

Игорь Тележников

Общество
Электроэнергия
Андрей Садовый
Украина
Львов
Киев