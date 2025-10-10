Длительная проверка на случай блэкаута: Львов начинает 3-недельное тестирование альтернативного снабжения света, воды и газа
Львов с субботы перейдет в режим тестирования подачи света, воды, газа и связи, чтобы проверить работу альтернативных источников в случае блэкаута. Решение утверждено мэром Андреем Садовым, который отметил важность проверки всех ресурсов города.
Андрей Садовый подчеркнул, что зима может быть сложной, о чем доказали события в ночь на 10 октября, в частности инцидент с обстрелом оккупантами объектов в Киеве.
По словам руководителя западного украинского города, Львов должен прожить на тестовом режиме для подготовки на случай зимних форс-мажорных ситуаций из-за действий российских захватчиков. Отмечается, что тестовое альтернативное обеспечение светом, водой и другим будет длиться в течение 3-х недель во Львове.
Должны проверить все наши ресурсы, механизмы, обеспечение и оперативность. Делаем это каждый год, но впервые одновременно по всему городу. Уже на этих выходных отключим светофоры от основного питания и переведем их на альтернативное, чтобы убедиться, что в случае блэкаута они будут работать. То же касается всего, что важно для функционирования города
Он добавил, что "то же касается воды, света, газа, общественного транспорта, связи".
Что касается отопления — действительно холодно. Но сейчас ситуация в стране такова, что в ближайшие несколько недель мы не сможем подать отопление. Надо немного переждать, чтобы сделать все правильно — чтобы зимой тепло все-таки было
Несколько дней назад львовский глава Львова Андрей Садовый заявил об очень сложной ситуации в городе после вражеской атаки. Повреждено более 1000 окон, школа, садик и церковь.
После очередной массированной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру, Киев и 9 регионов Украины остаются с ограниченным электроснабжением.