Длительная проверка на случай блэкаута: Львов начинает 3-недельное тестирование альтернативного снабжения света, воды и газа

С субботы Львов перейдет в режим тестирования подачи света, воды, газа, связи. Решение утверждено мэром Андреем Садовым. Цель – убедиться, что в случае блэкаута альтернативные источники будут работать.

Передает УНН со ссылкой на страницу мэра Львова в соцсети.

Андрей Садовый подчеркнул, что зима может быть сложной, о чем доказали события в ночь на 10 октября, в частности инцидент с обстрелом оккупантами объектов в Киеве.

По словам руководителя западного украинского города, Львов должен прожить на тестовом режиме для подготовки на случай зимних форс-мажорных ситуаций из-за действий российских захватчиков. Отмечается, что тестовое альтернативное обеспечение светом, водой и другим будет длиться в течение 3-х недель во Львове.

Должны проверить все наши ресурсы, механизмы, обеспечение и оперативность. Делаем это каждый год, но впервые одновременно по всему городу. Уже на этих выходных отключим светофоры от основного питания и переведем их на альтернативное, чтобы убедиться, что в случае блэкаута они будут работать. То же касается всего, что важно для функционирования города