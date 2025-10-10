Тривала перевірка на випадок блекауту: Львів розпочинає 3-тижневе тестування альтернативного постачання світла, води та газу

З суботи Львів перейде у режим тестування подачи світла, води, газу, зв’язку. Рішення затверджено мером Андрієм Садовим. Мета - переконатися, що у випадку блекауту альтернативні джерела працюватимуть.

Передає УНН із посиланням на сторінку мера Львова у соцмережі.

Андрій Садовий наголосив, що зима може бути складною, про що довели події у ніч на 10 жовтня, зокрема інцидент з обстрілом окупантами об'єктів у Києві.

За словами керівника західного українського міста, Львів має прожити на тестовому режимі, для підготовки на випадок зимових форс-мажорних ситуацій через дії російських загарбників. Зазначається, що тестове альтернативне забезпечення світлом, водою та іншим, буде тривати протягом 3-х тижнів у Львові.

Маємо перевірити всі наші ресурси, механізми, забезпечення й оперативність. Робимо це кожного року, але вперше одночасно по всьому місту. Уже на цих вихідних відключимо світлофори від основного живлення і переведемо їх на альтернативне, щоб переконатися, що у випадку блекауту вони працюватимуть. Те саме стосується всього, що важливе для функціонування міста