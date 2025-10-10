Тривала перевірка на випадок блекауту: Львів розпочинає 3-тижневе тестування альтернативного постачання світла, води та газу
Львів з суботи перейде у режим тестування подачі світла, води, газу та зв'язку, щоб перевірити роботу альтернативних джерел у випадку блекауту. Рішення затверджено мером Андрієм Садовим, який наголосив на важливості перевірки всіх ресурсів міста.
Деталі
Андрій Садовий наголосив, що зима може бути складною, про що довели події у ніч на 10 жовтня, зокрема інцидент з обстрілом окупантами об'єктів у Києві.
За словами керівника західного українського міста, Львів має прожити на тестовому режимі, для підготовки на випадок зимових форс-мажорних ситуацій через дії російських загарбників. Зазначається, що тестове альтернативне забезпечення світлом, водою та іншим, буде тривати протягом 3-х тижнів у Львові.
Маємо перевірити всі наші ресурси, механізми, забезпечення й оперативність. Робимо це кожного року, але вперше одночасно по всьому місту. Уже на цих вихідних відключимо світлофори від основного живлення і переведемо їх на альтернативне, щоб переконатися, що у випадку блекауту вони працюватимуть. Те саме стосується всього, що важливе для функціонування міста
Він додав, що "те саме стосується води, світла, газу, громадського транспорту, зв’язку".
Що стосується опалення — справді холодно. Але зараз ситуація в країні така, що найближчі кілька тижнів ми не зможемо подати опалення. Треба трохи перечекати, щоб зробити все правильно — аби взимку тепло таки було
Нагадаємо
Декілька днів тому лвівський голова Львова Андрій Садовий заявив про дуже складну ситуацію в місті після ворожої атаки. Пошкоджено понад 1000 вікон, школу, садочок і церкву.
Після чергової масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру, Київ і 9 регіонів України залишаються з обмеженим електропостачанням.