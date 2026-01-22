$43.180.08
15:45 • 2754 просмотра
Президент наградил депутата Киевсовета Григория Маленко орденом "За заслуги" III степени
14:44 • 7798 просмотра
Зеленский анонсировал двухдневную трехстороннюю встречу Украины, США и рф в ОАЭ
14:19 • 11119 просмотра
"Продуктивная и содержательная встреча": Зеленский раскрыл детали переговоров с Трампом в Давосе
11:49 • 14116 просмотра
В Минэкономики определили потребность в импорте газа для прохождения зимы: о чем идет речь
Эксклюзив
11:29 • 26577 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
11:14 • 14791 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" и ПВО противника
10:59 • 15528 просмотра
Трамп заявил об урегулировании 8 войн и считает, "что скоро будет еще одна"
22 января, 07:31 • 17805 просмотра
"Мы подошли к концу": посланник Трампа Уиткофф перед визитом в москву заявил о значительном прогрессе в мирных переговорах
Эксклюзив
22 января, 07:01 • 22113 просмотра
Курс под контролем НБУ: что стоит за январскими скачками доллара и евро
21 января, 22:20 • 28373 просмотра
Украинская делегация провела в Давосе встречу с Виткоффом и Кушнером перед их поездкой в москву - Умеров
Популярные новости
публикации
Детективы НАБУ провели обыски на таможенном посту "Луцк" Волынской таможни: что известно

Киев • УНН

 • 216 просмотра

Детективы НАБУ провели обыски на таможенном посту "Луцк" и других объектах недвижимости, которыми пользовались должностные лица Волынской таможни. По результатам следственных действий изъято более $850 тысяч.

Детективы НАБУ провели обыски на таможенном посту "Луцк" Волынской таможни: что известно

Детективы НАБУ провели обыски на таможенном посту "Луцк" Волынской таможни, а также на других объектах недвижимости. Как сообщили в Бюро, во время следственных действий обнаружили и изъяли более $850 тысяч, передает УНН.

Детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП провели обыски на таможенном посту "Луцк" Волынской таможни, а также на других объектах недвижимости, которыми, в частности, пользовались должностные лица указанного подразделения.

- говорится в сообщении.

Как сообщили в Бюро, по результатам обыска одного из таких объектов обнаружили и изъяли более $850 тысяч.

Следственные действия осуществлялись в соответствии с действующим законодательством. Ни одно лицо пока не задержано, о подозрении не сообщалось. Другие детали не разглашаются для сохранения тайны досудебного расследования.

- указано в сообщении.

НАБУ провело обыски в центральном аппарате Государственной налоговой службы: что известно10.12.25, 13:38 • 8531 просмотр

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
Недвижимость
Обыск
Специализированная антикоррупционная прокуратура
Волынская область
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Луцк