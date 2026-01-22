Детективы НАБУ провели обыски на таможенном посту "Луцк" Волынской таможни: что известно
Киев • УНН
Детективы НАБУ провели обыски на таможенном посту "Луцк" и других объектах недвижимости, которыми пользовались должностные лица Волынской таможни. По результатам следственных действий изъято более $850 тысяч.
Детективы НАБУ провели обыски на таможенном посту "Луцк" Волынской таможни, а также на других объектах недвижимости. Как сообщили в Бюро, во время следственных действий обнаружили и изъяли более $850 тысяч, передает УНН.
Детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП провели обыски на таможенном посту "Луцк" Волынской таможни, а также на других объектах недвижимости, которыми, в частности, пользовались должностные лица указанного подразделения.
Как сообщили в Бюро, по результатам обыска одного из таких объектов обнаружили и изъяли более $850 тысяч.
Следственные действия осуществлялись в соответствии с действующим законодательством. Ни одно лицо пока не задержано, о подозрении не сообщалось. Другие детали не разглашаются для сохранения тайны досудебного расследования.
