Детективи НАБУ провели обшуки на митному пості "Луцьк" Волинської митниці: що відомо

15:45 • 2530 перегляди
Президент нагородив депутата Київради Григорія Маленка орденом "За заслуги" ІІІ ступеня
14:44 • 7184 перегляди
Зеленський анонсував дводенну тристоронню зустріч України, США та рф в ОАЕ
14:19 • 10840 перегляди
"Продуктивна й змістовна зустріч": Зеленський розкрив деталі переговорів з Трампом у Давосі
11:49 • 13854 перегляди
У Мінекономіки визначили потребу в імпорті газу для проходження зими: про що йдеться
Ексклюзив
11:29 • 26298 перегляди
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
11:14 • 14726 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу "Таманьнефтегаз" та ППО ворога
10:59 • 15475 перегляди
Трамп заявив про врегулювання 8 воєн та вважає, "що скоро буде ще одна"
22 січня, 07:31 • 17764 перегляди
"Ми підійшли до кінця": посланець Трампа Віткофф перед візитом до москви заявив про значний прогрес у мирних переговорах
Ексклюзив
22 січня, 07:01 • 22078 перегляди
Курс під контролем НБУ: що стоїть за січневими стрибками долара та євро
21 січня, 22:20 • 28337 перегляди
Українська делегація провела у Давосі зустріч із Віткоффом та Кушнером перед їх поїздкою у москву - Умєров
Трамп змусив путіна сісти за стіл переговорів - Генсек НАТО22 січня, 07:46 • 6304 перегляди
Історія про кохання, вірність і силу духу: важкопоранений боєць одружився з дівчиною у Центрі ШалімоваPhoto22 січня, 08:25 • 4526 перегляди
Зустріч путіна з Віткоффом та Кушнером 22 січня: у кремлі озвучили деталі22 січня, 09:30 • 3842 перегляди
Безпека українських пацієнтів: чому рішення, щодо медичних ліцензій скандальної Odrex не оприлюднено і яку роль у цьому відіграє Ляшко22 січня, 10:28 • 17547 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність14:43 • 6780 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність14:43 • 6842 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марк Рютте
Михайло Федоров
Емманюель Макрон
Україна
Давос
Сполучені Штати Америки
Ґренландія
Німеччина
Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 рокуPhoto21 січня, 23:40 • 24751 перегляди
"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частиніVideo21 січня, 18:19 • 21743 перегляди
Легенда "Євробачення" повертається: Олександр Рибак подався на норвезький відбір з новою піснеюVideo21 січня, 15:49 • 23169 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій21 січня, 12:13 • 65046 перегляди
Spotify тестує функцію синхронізації аудіокниг з паперовими виданнями21 січня, 06:46 • 40997 перегляди
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Tesla Model Y
NASAMS

Детективи НАБУ провели обшуки на митному пості "Луцьк" Волинської митниці: що відомо

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Детективи НАБУ провели обшуки на митному пості "Луцьк" та інших об'єктах нерухомості, якими користувались службові особи Волинської митниці. За результатами слідчих дій вилучено понад $850 тисяч.

Детективи НАБУ провели обшуки на митному пості "Луцьк" Волинської митниці: що відомо

Детективи НАБУ провели обшуки на митному пості "Луцьк" Волинської митниці, а також на інших об’єктах нерухомості. Як повідомили у Бюро, під час слідчих дій виявили та вилучили понад $850 тисяч, передає УНН.

Детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП провели обшуки на митному пості "Луцьк" Волинської митниці, а також на інших об’єктах нерухомості, якими, зокрема, користувались службові особи вказаного підрозділу 

- йдеться у повідомленні.

Як повідомили у Бюро, за результатами обшуку одного з таких об’єктів виявили та вилучили понад $850 тисяч.

Слідчі дії здійснювалися відповідно до чинного законодавства. Жодну особу наразі не затримали, про підозру не повідомляли. Інші деталі не розголошуються для збереження таємниці досудового розслідування 

- зазначено у повідомленні.

НАБУ провело обшуки у центральному апараті Державної податкової служби: що відомо10.12.25, 13:38 • 8531 перегляд

Антоніна Туманова

Кримінал та НП
Нерухомість
Обшук
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Волинська область
Національне антикорупційне бюро України
Луцьк