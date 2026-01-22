Детективи НАБУ провели обшуки на митному пості "Луцьк" Волинської митниці: що відомо
Детективи НАБУ провели обшуки на митному пості "Луцьк" та інших об'єктах нерухомості, якими користувались службові особи Волинської митниці. За результатами слідчих дій вилучено понад $850 тисяч.
Детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП провели обшуки на митному пості "Луцьк" Волинської митниці, а також на інших об’єктах нерухомості, якими, зокрема, користувались службові особи вказаного підрозділу
Як повідомили у Бюро, за результатами обшуку одного з таких об’єктів виявили та вилучили понад $850 тисяч.
Слідчі дії здійснювалися відповідно до чинного законодавства. Жодну особу наразі не затримали, про підозру не повідомляли. Інші деталі не розголошуються для збереження таємниці досудового розслідування
