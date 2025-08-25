Депутат Европарламента: переговоры без прекращения огня - это розовая мечта Путина

Переговоры о мире без прекращения огня — это «розовая мечта» российского диктатора Владимира Путина. Поэтому сначала нужно определить гарантии безопасности для Украины. Об этом заявил депутат Европарламента, член Комитета по иностранным делам, член руководящего комитета U4U (Европейский парламент) Рихардс Колс во время пресс-брифинга, передает УНН.

Подробности

Политик прокомментировал, какие гарантии европейские страны могут предложить Украине.

Я очень поддерживаю то, что сказал Президент Зеленский. Сначала мы должны определить гарантии безопасности и потом уже можем говорить о любых форматах мирных переговоров. По нашему мнению, на данный момент, из того, что мы наблюдаем, переговоры о мире без прекращения огня — это просто розовая мечта Путина - сказал Колс.

Колс отметил, что ситуация очень сложная, ведь Россия неоднократно нарушала договоренности.

Мы наблюдаем это с 2014 года, мы видели Минск-1, Минск-2. Так что это очень сложная ситуация, поэтому для европейских лидеров нужно определиться в своей способности. Я не думаю, что будет коллективная гарантия безопасности, несмотря на то, что кто-то говорит о статье 5 (НАТО - ред.), эквивалентных гарантиях... Если говорить о гарантиях безопасности, это должна быть массовая военная поддержка Украины - заявил евродепутат.

В свою очередь член Комитета по иностранным делам, представитель по вопросам международной политики и безопасности партии ХСС в Бундестаге (Германия) Томас Эрндль также высказался относительно гарантий безопасности.

Нам нужна справедливая сделка, как предпосылка. Далее мы должны предоставить то, что необходимо для того, чтобы у нас была гарантированная безопасность. Это может быть поддержка обороны, закрытие неба. Я думаю, что это обходной путь и у нас долгий путь до того, как этот вопрос будет обсуждаться, но действительно важно говорить об этих вопросах также, чтобы быть готовыми - заявил Эрндль.

Член Комитета по иностранным делам (Швеция) Анн-Софи Альм подчеркнула, что Украина должна занять сильные позиции перед обсуждением гарантий безопасности.

"Прежде чем мы будем говорить о гарантиях безопасности, Украина должна занять сильные позиции. Мы прилагаем к этому усилия, чтобы продолжалась военная поддержка. Но кроме этого мы должны начать работать с украинскими компаниями, мы не можем приобрести всю военную помощь, которая может быть нужна. Мы также должны производить то, что нужно Украине", - сказала Альм.

