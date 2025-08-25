Депутат Европарламента: переговоры без прекращения огня - это розовая мечта Путина

$41.220.00
47.980.00
ukenru
24 августа, 13:49 • 12180 просмотра
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 годаPhoto
24 августа, 10:46 • 23189 просмотра
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-лугеVideo
Эксклюзив
24 августа, 09:24 • 30584 просмотра
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
24 августа, 07:11 • 28975 просмотра
Независимость закаляется на поле боя: Зеленский поздравил украинцев с праздникомVideo
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 38343 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 73255 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
23 августа, 06:14 • 61617 просмотра
Зеленский: мы свою землю не подарим оккупанту
22 августа, 18:18 • 33434 просмотра
Трамп о войне в Украине: «В течение следующих двух недель мы узнаем, чем все обернется»
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 56386 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 14:47 • 35418 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+11°
3м/с
88%
748мм
Популярные новости
Чрезвычайная ситуация в Ереване: российский истребитель врезался в городскую инфраструктуру24 августа, 13:30 • 16688 просмотра
Вэнс: Россия отказалась от попытки создать марионеточное правительство в Киеве24 августа, 14:46 • 5876 просмотра
Трамп остановил строительство дорогостоящей морской ветряной электростанции в США: проект был почти завершен24 августа, 15:28 • 7456 просмотра
Пограничная полиция Румынии сообщила, сколько украинцев в 2025 году нелегально пересекли границу24 августа, 15:44 • 9084 просмотра
"Использовал национальный праздник": Сийярто обвинил Зеленского в угрозах Венгрии в День Независимости18:31 • 10128 просмотра
публикации
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 38343 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 73255 просмотра
Знак Зодиака Дева: характеристика знака с аналитическим умом и чувствительным сердцемPhoto23 августа, 06:00 • 43746 просмотра
День Государственного Флага Украины и День города Харькова: что еще отмечают 23 августа23 августа, 03:30 • 57373 просмотра
Вкусные и питательные блюда из риса: топ интересных рецептовPhoto22 августа, 15:31 • 44300 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Марк Карни
Дональд Трамп
Джей Ди Вэнс
Кит Келлог
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Канада
Европа
Венгрия
Реклама
УНН Lite
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo22 августа, 14:39 • 43818 просмотра
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони22 августа, 13:10 • 29296 просмотра
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенкаPhoto22 августа, 11:46 • 30179 просмотра
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку22 августа, 10:17 • 32890 просмотра
США отправят певца на российский конкурс «Интервидение» в москве - Politico22 августа, 02:18 • 38959 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Нефть
Твиттер
Instagram
Строительство

Депутат Европарламента: переговоры без прекращения огня - это розовая мечта Путина

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Европейские политики рассказали, какие гарантии страны ЕС могут предложить Украине. На данный момент переговоры о мире без прекращения огня - это просто розовая мечта Путина.

Депутат Европарламента: переговоры без прекращения огня - это розовая мечта Путина

Переговоры о мире без прекращения огня — это «розовая мечта» российского диктатора Владимира Путина. Поэтому сначала нужно определить гарантии безопасности для Украины. Об этом заявил депутат Европарламента, член Комитета по иностранным делам, член руководящего комитета U4U (Европейский парламент) Рихардс Колс во время пресс-брифинга, передает УНН.

Подробности

Политик прокомментировал, какие гарантии европейские страны могут предложить Украине.

Я очень поддерживаю то, что сказал Президент Зеленский. Сначала мы должны определить гарантии безопасности и потом уже можем говорить о любых форматах мирных переговоров. По нашему мнению, на данный момент, из того, что мы наблюдаем, переговоры о мире без прекращения огня — это просто розовая мечта Путина

- сказал Колс.

Для переговоров рф и Украины необходимо прекращение огня - глава Военного комитета НАТО23.08.25, 12:23 • 3668 просмотров

Колс отметил, что ситуация очень сложная, ведь Россия неоднократно нарушала договоренности.

Мы наблюдаем это с 2014 года, мы видели Минск-1, Минск-2. Так что это очень сложная ситуация, поэтому для европейских лидеров нужно определиться в своей способности. Я не думаю, что будет коллективная гарантия безопасности, несмотря на то, что кто-то говорит о статье 5 (НАТО - ред.), эквивалентных гарантиях... Если говорить о гарантиях безопасности, это должна быть массовая военная поддержка Украины

- заявил евродепутат.

Наработки по архитектуре гарантий безопасности будут готовы в ближайшие дни - Зеленский23.08.25, 14:35 • 10489 просмотров

В свою очередь член Комитета по иностранным делам, представитель по вопросам международной политики и безопасности партии ХСС в Бундестаге (Германия) Томас Эрндль также высказался относительно гарантий безопасности.

Нам нужна справедливая сделка, как предпосылка. Далее мы должны предоставить то, что необходимо для того, чтобы у нас была гарантированная безопасность. Это может быть поддержка обороны, закрытие неба. Я думаю, что это обходной путь и у нас долгий путь до того, как этот вопрос будет обсуждаться, но действительно важно говорить об этих вопросах также, чтобы быть готовыми

- заявил Эрндль.

Член Комитета по иностранным делам (Швеция) Анн-Софи Альм подчеркнула, что Украина должна занять сильные позиции перед обсуждением гарантий безопасности.

"Прежде чем мы будем говорить о гарантиях безопасности, Украина должна занять сильные позиции. Мы прилагаем к этому усилия, чтобы продолжалась военная поддержка. Но кроме этого мы должны начать работать с украинскими компаниями, мы не можем приобрести всю военную помощь, которая может быть нужна. Мы также должны производить то, что нужно Украине", - сказала Альм.

Гарантии безопасности: премьер Карни не исключает присутствия войск Канады в Украине24.08.25, 17:17 • 2966 просмотров

Анна Мурашко

Политика
Владимир Путин
Рущишин Ярослав Иванович
ХДС/ХСС
Европейский парламент
Бундестаг
НАТО
Швеция
Германия
Владимир Зеленский
Украина