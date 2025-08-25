$41.220.00
24 серпня, 13:49
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
24 серпня, 10:46
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузіVideo
Ексклюзив
24 серпня, 09:24
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
24 серпня, 07:11
Незалежність гартується на полі бою: Зеленський привітав українців зі святомVideo
Ексклюзив
24 серпня, 05:50
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
23 серпня, 07:20
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
23 серпня, 06:14
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
22 серпня, 18:18
Трамп про війну в Україні: "Впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося, чим все обернеться"
Ексклюзив
22 серпня, 15:16
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 14:47
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
Депутат Європарламенту: перемовини без припинення вогню - це рожева мрія путіна

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Європейські політики розповіли, які гарантії країни ЄС можуть запропонувати Україні. На цей момент перемовини щодо миру без припинення вогню - це просто рожева мрія путіна.

Депутат Європарламенту: перемовини без припинення вогню - це рожева мрія путіна

Перемовини щодо миру без припинення вогню - це "рожева мрія" російського диктатора володимира путіна. Тому спочатку потрібно визначити безпекові гарантії для України. Про це заявив депутат Європарламенту, член Комітету у закордонних справах, член керівного комітету U4U (Європейський парламент) Ріхардс Колс під час пресбрифінгу, передає УНН.

Деталі

Політик прокоментував, які гарантії європейські країни можуть запропонувати Україні.

Я дуже підтримую те, що сказав Президент Зеленський. Спочатку ми маємо визначити безпекові гарантії й потім вже можемо говорити про будь-які формати мирних переговорів. На нашу думку, на цей момент, з того, що ми спостерігаємо, перемовини щодо миру без припинення вогню - це просто рожева мрія путіна

- сказав Колс.

Для переговорів рф та України потрібне припинення вогню - голова Військового комітету НАТО 23.08.25, 12:23 • 3668 переглядiв

Колс зазначив, що ситуація дуже складна, адже росія неодноразово порушувала домовленості.

Ми спостерігаємо це з 2014 року, ми бачили Мінськ-1, Мінськ-2. Тож це дуже складна ситуація, тому для європейських лідерів потрібно визначитися у своїй спроможності. Я не думаю, що буде колективна гарантія безпеки, попри те, що хтось говорить про статтю 5 (НАТО - ред.), еквівалентні гарантії...Якщо говорити про безпекові гарантії, це має бути масова військова підтримка України

- заявив євродепутат.

Напрацювання щодо архітектури гарантій безпеки будуть готові найближчими днями - Зеленський23.08.25, 14:35 • 10489 переглядiв

У свою чергу член Комітету у закордонних справах, речник з питань міжнародної політики та безпеки партії ХСС у Бундестазі (Німеччина) Томас Ерндль також висловився щодо гарантій безпеки.

Нам потрібна справедлива угода, як передумова. Далі ми маємо надати те, що необхідно для того, щоб у нас була гарантована безпека. Це може бути підтримка оборони, закриття неба. Я думаю, що це обхідний шлях й в нас довгий шлях до того, як це питання буде обговорюватися, але дійсно важливо говорити про ці питання також, щоб бути готовими

- заявив Ерндль.

Членкиня Комітету у закордонних справах (Швеція) Анн-Софі Альм наголосила, що Україна має зайняти сильні позиції перед обговоренням безпекових гарантій.

"Перш ніж ми будемо говорити про безпекові гарантії, Україна має зайняти сильні позиції. Ми докладаємо до цього зусиль, щоб продовжувалась військова підтримка. Але окрім цього ми маємо почати працювати з українськими компаніями, ми не можемо придбати всю військову допомогу, яка може бути потрібна. Ми також маємо виробляти те, що потрібно Україні", - сказала Альм.

Гарантії безпеки: прем'єр Карні не виключає присутності військ Канади в Україні24.08.25, 17:17 • 2972 перегляди

Анна Мурашко

Політика
Володимир Путін
Рущишин Ярослав Іванович
ХДС/ХСС
Європейський парламент
Бундестаг
НАТО
Швеція
Німеччина
Володимир Зеленський
Україна