День вина и сыра и День системного администратора: что еще празднуют 25 июля

Сегодня, 25 июля, отмечают День вина и сыра и День системного администратора, от чьей работы зависит бесперебойная работа компьютерных сетей и защита данных, пишет УНН.

День вина и сыра

25 июля в США празднуют Национальный день вина и сыра, посвященный одному из самых изысканных гастрономических сочетаний. Идея создания праздника принадлежит Джейсу Шумейкеру-Гэллоуэю — американскому писателю-фрилансеру и настоящему энтузиасту вина. Он предложил эту дату как повод объединить людей в приятной атмосфере – дома, в винных барах или на гастровечеринках.

В этот день любители гастрономии экспериментируют с необычными сочетаниями: пикантный голубой сыр и сладкое десертное вино, нежный бри с игристым шампанским, твердый чеддер с насыщенным каберне или козий сыр с совиньоном блан.

Праздник также стимулирует развитие локального производства: местные винодельни и сыроварни часто проводят дегустации, мастер-классы и тематические мероприятия. Несмотря на свое американское происхождение, День вина и сыра с удовольствием отмечают и за пределами США.

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Международный день здоровья, счастья и гипноза

25 июля ежегодно отмечается Международный день здоровья, счастья и гипноза. Он посвящен распространению знаний о гипнотерапии — методе, который помогает преодолевать стресс, депрессию, хроническую боль, бессонницу, фобии, а также вредные привычки, такие как курение или переедание.

В этот день проводят просветительские мероприятия и сеансы гипнотерапии.

Гипноз безопасен при условии, что его проводит специалист. Однако людям с тяжелыми психическими расстройствами он не рекомендован. Среди редких побочных эффектов — головная боль, головокружение или эмоциональный дискомфорт.

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Всемирный день предотвращения утоплений

Сегодня мир отмечает Всемирный день предотвращения утоплений — инициативу, призванную привлечь внимание к масштабной, но недооцененной проблеме.

По данным ВОЗ, ежегодно от утопления умирает около 250 тысяч человек. Чаще всего жертвами становятся дети и молодежь в возрасте до 24 лет. Более 90% смертельных случаев происходят в реках, прудах, колодцах, бассейнах и даже домашних емкостях с водой.

Утопление — это одна из форм асфиксии, когда дыхательные пути блокируются жидкостью. Риск значительно возрастает, если человек находится в состоянии алкогольного опьянения или имеет медицинские расстройства, например, эпилепсию. Летом, когда активность на воде возрастает, количество таких трагедий значительно повышается.

Предотвращение утоплений требует комплексного подхода — от обучения плаванию и распространения знаний о безопасности на воде до обустройства мест купания и повышения контроля.

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День системного администратора

Ежегодно в последнюю пятницу июля сисадмины празднуют свой профессиональный праздник — День системного администратора. Впервые этот день отметили в США 28 июля 1999 года по инициативе Теда Кекатоса, сисадмина из Чикаго, который предложил создать день благодарности специалистам этой отрасли. Праздник быстро приобрел популярность в ИТ-сообществе и вскоре стал международным.

Несмотря на значимость их работы, вспоминают о системных администраторах в основном в кризисные моменты — когда "что-то не работает". Но именно они, как цифровые врачи, устраняют "симптомы" проблем и возвращают системам здоровое состояние.

От их действий зависит бесперебойная работа компьютерных сетей, защита данных, стабильность серверов, скорость интернета и доступ к электронным ресурсам.

Успение святой Анны, матери Пресвятой Богородицы

Праведная Анна, которую почитают как мать Пресвятой Богородицы, происходила из священнической семьи и вместе со своим мужем Иоакимом жила в Назарете. Супруги долгие годы оставались бездетными. В то время это считалось признаком Божьего недовольства и большим позором.

Несмотря на это, Анна и Иоаким не теряли веры и непрерывно молились. Их молитвы были услышаны, и ангел Господень явился с благовестием — вскоре у них родится дочь, через которую на человечество сойдет Божье благословение. Этим ребенком стала Пресвятая Дева Мария — будущая Матерь Спасителя мира, Иисуса Христа.

Святая Анна прожила до 70 лет, и после смерти ее мощи были перенесены в Константинополь, где хранились как святыня.

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