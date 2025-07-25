День вина і сиру та День сисадміна: що ще святкують 25 липня

$41.770.00
48.980.12
ukenru
Назарій Гусаков ошукав доброчинців на 1,3 млн грн: йому повідомили про підозру
24 липня, 18:46 • 20632 перегляди
Назарій Гусаков ошукав доброчинців на 1,3 млн грн: йому повідомили про підозру
24 липня, 15:34 • 46588 перегляди
Зеленський вніс до ВР законопроєкт щодо посилення повноважень НАБУ і САП
Ексклюзив
24 липня, 11:10 • 137611 перегляди
Гігантські зграї сарани заполонили південь України: екологи назвали причини та загрози
24 липня, 11:05 • 88400 перегляди
НБУ зберіг ключову ставку на рівні 15,5%
Ексклюзив
24 липня, 08:34 • 151732 перегляди
Політолог про перемовини в Стамбулі: Трамп має "зчитати" їх як знущання з себе
24 липня, 07:16 • 91890 перегляди
ЄС закликав Китай тиснути на путіна для припинення війни рф проти України
23 липня, 20:24 • 89660 перегляди
"Держава не заважатиме тим, хто працює чесно": уряд затвердив мораторій на перевірки бізнесу
23 липня, 20:09 • 104711 перегляди
Пентагон та Держдеп США схвалили продаж Україні військової допомоги на 322 млн доларів
23 липня, 20:05 • 70966 перегляди
Наймолодшому - 27 років, найстаршому - 66 років. Частина була у неволі понад 3 роки: деталі звільнення із полону захисників України
23 липня, 19:49 • 51974 перегляди
Понад 1,2 тис. людей візьмуть участь в обміні між Україною та рф – Умєров
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
1м/с
70%
748мм
Популярнi новини
Запускають "московський механізм": Нідерланди та 40 країн вимагають розслідування катувань українських полонених24 липня, 18:35 • 3274 перегляди
Необхідно відновити конституційний порядок24 липня, 19:02 • 21891 перегляди
Starlink не працює по всьому фронту в Україні, по світу також фіксують збої24 липня, 19:55 • 7260 перегляди
Starlink відновив роботу після глобального збою - SpaceX00:24 • 10261 перегляди
Луганськ перетворюється на смітник: окупанти запроваджують штрафи за сміття замість його вивезення - ЦНС00:49 • 5640 перегляди
Публікації
Необхідно відновити конституційний порядок24 липня, 19:02 • 21992 перегляди
Повернення старих норм, обов’язковий поліграф та заборона виїзду за кордон: що передбачає законопроєкт Зеленського щодо посилення повноважень НАБУ і САП24 липня, 17:41 • 43753 перегляди
Чи стане Defence City справді ефективним? Головні рішення - ще попереду24 липня, 16:23 • 62946 перегляди
Гігантські зграї сарани заполонили південь України: екологи назвали причини та загрози
Ексклюзив
24 липня, 11:10 • 137612 перегляди
Імітація боротьби за пацієнтів: як нардеп Кузьміних перетворив підкомітет з фармації на інструмент лобізму олігархів24 липня, 06:41 • 142671 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Руслан Стефанчук
Дональд Трамп
Ілон Маск
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Донецька область
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
Брюс Вілліс не може говорити, читати та ходити через погіршення стану - ЗМІ22 липня, 16:54 • 197946 перегляди
Проти Kneecap припинили розслідування щодо виступу на Glastonbury19 липня, 07:54 • 315129 перегляди
П’ять серіалів про магічні пригоди: що подивитись цими вихідними18 липня, 18:06 • 397780 перегляди
Перші квитки на "Одіссею" Нолана розпродані - за рік до прем'єри18 липня, 12:24 • 400894 перегляди
"Камера поцілунків" викрила службовий роман CEO IT-гіганта на концерті Coldplay17 липня, 17:00 • 388735 перегляди
Актуальне
Starlink
M109 (САУ)
Дія (сервіс)
Airbus A320 серії
Dragon 2

День вина і сиру та День сисадміна: що ще святкують 25 липня

Київ • УНН

 • 272 перегляди

25 липня відзначають День вина і сиру, Міжнародний день здоров’я, щастя та гіпнозу, Всесвітній день запобігання утопленням, а також День системного адміністратора. Православні вшановують Успіння Святої Анни, матері Пресвятої Богородиці.

День вина і сиру та День сисадміна: що ще святкують 25 липня

Сьогодні, 25 липня відзначають, День вина і сиру та День системного адміністратора, від чиєї роботи залежить безперебійна робота комп’ютерних мереж та захист даних, пише УНН.

День вина і сиру

25 липня у США святкують Національний день вина і сиру, присвячений одному з найвишуканіших гастрономічних поєднань.  Ідея створення свята належить Джейсу Шумейкеру-Гелловею - американському письменнику-фрілансеру та справжньому ентузіасту вина. Він запропонував цю дату як нагоду об’єднати людей у приємній атмосфері – вдома, у винних барах або на гастровечірках.

Цього дня любителі гастрономії експериментують із незвичними поєднаннями: пікантний блакитний сир і солодке десертне вино, ніжний брі з ігристим шампанським, твердий чеддер із насиченим каберне або козячий сир із совіньйоном блан.

Свято також стимулює розвиток локального виробництва: місцеві виноробні та сироварні часто проводять дегустації, майстер-класи й тематичні заходи. Попри своє американське походження, День вина і сиру із задоволенням відзначають і поза межами США.

"Зʼявився за 6 тисяч років до н.е.": 13 цікавих фактів про сир, про які ви не знали15.11.24, 18:05 • 102365 переглядiв

Міжнародний день здоров’я, щастя та гіпнозу

25 липня щороку відзначається Міжнародний день здоров’я, щастя та гіпнозу. Він присвячений поширенню знань про гіпнотерапію - метод, що допомагає долати стрес, депресію, хронічний біль, безсоння, фобії, а також шкідливі звички, як-от куріння чи переїдання.

У цей день проводять просвітницькі заходи та сеанси гіпнотерапії.

Гіпноз безпечний за умови, що його проводить фахівець. Проте людям з тяжкими психічними розладами він не рекомендований. Серед рідкісних побічних ефектів - головний біль, запаморочення чи емоційний дискомфорт.

"Ваше життя вже не буде колишнім після гіпнозу" - гіпнотерапевт Анна Каруі20.06.25, 11:30 • 96411 переглядiв

Всесвітній день запобігання утопленням

Сьогодні світ відзначає Всесвітній день запобігання утопленням - ініціативу, покликану привернути увагу до масштабної, але недооціненої проблеми.

За даними ВООЗ, щороку від утоплення помирає близько 250 тисяч людей. Найчастіше жертвами стають діти та молодь віком до 24 років. Понад 90% смертельних випадків трапляються в річках, ставках, колодязях, басейнах і навіть домашніх ємностях із водою.

Утоплення - це одна з форм асфіксії, коли дихальні шляхи блокуються рідиною. Ризик значно зростає, якщо людина перебуває у стані алкогольного сп’яніння або має медичні розлади, наприклад, епілепсію. Влітку, коли активність на воді зростає, кількість таких трагедій значно підвищується.

Запобігання утопленням потребує комплексного підходу - від навчання плаванню та поширення знань про безпеку на воді до облаштування місць купання та підвищення контролю.

У Дніпрі втопилась чотирирічна дитина17.07.25, 18:16 • 6217 переглядiв

День системного адміністратора

Щорічно в останню п’ятницю липня сисадміни святкують своє професійне свято - День системного адміністратора. Вперше цей день відзначили у США 28 липня 1999 року з ініціативи Теда Кекатоса, сисадміна з Чикаго, який запропонував створити день подяки фахівцям цієї галузі. Свято швидко набуло популярності в ІТ-спільноті та невдовзі стало міжнародним.

Попри значущість їхньої роботи, згадують про системних адміністраторів здебільшого в кризові моменти - коли "щось не працює". Але саме вони, як цифрові лікарі, усувають "симптоми" проблем і повертають системам здоровий стан.

Від їхніх дій залежить безперебійна робота комп’ютерних мереж, захист даних, стабільність серверів, швидкість інтернету та доступ до електронних ресурсів.

Успіння святої Анни, матері Пресвятої Богородиці

Праведна Анна, яку шанують як матір Пресвятої Богородиці, походила зі священницької родини та разом зі своїм чоловіком Йоакимом мешкала в Назареті. Подружжя довгі роки залишалися бездітними. У той час це вважалося ознакою Божого невдоволення і великою ганьбою.

Попри це Анна й Йоаким не втрачали віри та безперервно молилися. Їхні молитви були почуті й ангел Господній явився з благовістю - незабаром у них народиться донька, через яку на людство зійде Боже благословення. Цією дитиною стала Пресвята Діва Марія - майбутня Мати Спасителя світу, Ісуса Христа.

Свята Анна прожила до 70 років і після смерті її мощі були перенесені до Константинополя, де зберігалися як святиня.

Перше богослужіння ПЦУ відбулося у печерах Києво-Печерської лаври23.07.25, 16:43 • 5884 перегляди

Альона Уткіна

Альона Уткіна

Суспільство
Всесвітня організація охорони здоров'я
Сполучені Штати Америки
Чикаго
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9