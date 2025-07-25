День вина і сиру та День сисадміна: що ще святкують 25 липня

Сьогодні, 25 липня відзначають, День вина і сиру та День системного адміністратора, від чиєї роботи залежить безперебійна робота комп’ютерних мереж та захист даних, пише УНН.

День вина і сиру

25 липня у США святкують Національний день вина і сиру, присвячений одному з найвишуканіших гастрономічних поєднань. Ідея створення свята належить Джейсу Шумейкеру-Гелловею - американському письменнику-фрілансеру та справжньому ентузіасту вина. Він запропонував цю дату як нагоду об’єднати людей у приємній атмосфері – вдома, у винних барах або на гастровечірках.

Цього дня любителі гастрономії експериментують із незвичними поєднаннями: пікантний блакитний сир і солодке десертне вино, ніжний брі з ігристим шампанським, твердий чеддер із насиченим каберне або козячий сир із совіньйоном блан.

Свято також стимулює розвиток локального виробництва: місцеві виноробні та сироварні часто проводять дегустації, майстер-класи й тематичні заходи. Попри своє американське походження, День вина і сиру із задоволенням відзначають і поза межами США.

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Міжнародний день здоров’я, щастя та гіпнозу

25 липня щороку відзначається Міжнародний день здоров’я, щастя та гіпнозу. Він присвячений поширенню знань про гіпнотерапію - метод, що допомагає долати стрес, депресію, хронічний біль, безсоння, фобії, а також шкідливі звички, як-от куріння чи переїдання.

У цей день проводять просвітницькі заходи та сеанси гіпнотерапії.

Гіпноз безпечний за умови, що його проводить фахівець. Проте людям з тяжкими психічними розладами він не рекомендований. Серед рідкісних побічних ефектів - головний біль, запаморочення чи емоційний дискомфорт.

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Всесвітній день запобігання утопленням

Сьогодні світ відзначає Всесвітній день запобігання утопленням - ініціативу, покликану привернути увагу до масштабної, але недооціненої проблеми.

За даними ВООЗ, щороку від утоплення помирає близько 250 тисяч людей. Найчастіше жертвами стають діти та молодь віком до 24 років. Понад 90% смертельних випадків трапляються в річках, ставках, колодязях, басейнах і навіть домашніх ємностях із водою.

Утоплення - це одна з форм асфіксії, коли дихальні шляхи блокуються рідиною. Ризик значно зростає, якщо людина перебуває у стані алкогольного сп’яніння або має медичні розлади, наприклад, епілепсію. Влітку, коли активність на воді зростає, кількість таких трагедій значно підвищується.

Запобігання утопленням потребує комплексного підходу - від навчання плаванню та поширення знань про безпеку на воді до облаштування місць купання та підвищення контролю.

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День системного адміністратора

Щорічно в останню п’ятницю липня сисадміни святкують своє професійне свято - День системного адміністратора. Вперше цей день відзначили у США 28 липня 1999 року з ініціативи Теда Кекатоса, сисадміна з Чикаго, який запропонував створити день подяки фахівцям цієї галузі. Свято швидко набуло популярності в ІТ-спільноті та невдовзі стало міжнародним.

Попри значущість їхньої роботи, згадують про системних адміністраторів здебільшого в кризові моменти - коли "щось не працює". Але саме вони, як цифрові лікарі, усувають "симптоми" проблем і повертають системам здоровий стан.

Від їхніх дій залежить безперебійна робота комп’ютерних мереж, захист даних, стабільність серверів, швидкість інтернету та доступ до електронних ресурсів.

Успіння святої Анни, матері Пресвятої Богородиці

Праведна Анна, яку шанують як матір Пресвятої Богородиці, походила зі священницької родини та разом зі своїм чоловіком Йоакимом мешкала в Назареті. Подружжя довгі роки залишалися бездітними. У той час це вважалося ознакою Божого невдоволення і великою ганьбою.

Попри це Анна й Йоаким не втрачали віри та безперервно молилися. Їхні молитви були почуті й ангел Господній явився з благовістю - незабаром у них народиться донька, через яку на людство зійде Боже благословення. Цією дитиною стала Пресвята Діва Марія - майбутня Мати Спасителя світу, Ісуса Христа.

Свята Анна прожила до 70 років і після смерті її мощі були перенесені до Константинополя, де зберігалися як святиня.

Перше богослужіння ПЦУ відбулося у печерах Києво-Печерської лаври