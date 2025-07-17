У Дніпрі втопилась чотирирічна дитина
Київ • УНН
У Дніпрі місцеві жителі витягли з водойми тіло дитини 2021 року народження, яка втопилася. За добу в Україні загинуло 7 людей на водоймах, а з початку року – 470, з них 42 дитини.
На ставку у Дніпрі втопилася чотирирічна дитина, тіло дістали з води місцеві жителі, передає УНН із посиланням на ДСНС.
У Дніпрі, на ставку в Новокодацькому районі, сталася біда – втопилася дитина 2021 року народження. Її тіло з води дістали місцеві жителі. Рятувальники не залучалися
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За даними ДСНС, це лише один із кількох трагічних випадків за минулу добу. Загалом в різних регіонах загинуло 7 людей. У Черкаській області вдалося врятувати двох.
З початку року на водоймах України вже загинули 470 людей, з них – 42 дітей.
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