У Дніпрі втопилась чотирирічна дитина

На ставку у Дніпрі втопилася чотирирічна дитина, тіло дістали з води місцеві жителі, передає УНН із посиланням на ДСНС.

У Дніпрі, на ставку в Новокодацькому районі, сталася біда – втопилася дитина 2021 року народження. Її тіло з води дістали місцеві жителі. Рятувальники не залучалися