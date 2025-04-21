Стрибала з каміння у воду: у Білій Церкві втопилася 15-річна дівчина
Київ • УНН
У Білій Церкві біля Центрального мосту втопилася 15-річна дівчина. Вона купалася з подругами у недозволеному місці та раптово зникла під водою; тіло дістали рятувальники.
15-річна дівчина втопилась у Білій Церкві поблизу Центрального моста. Як повідомили у поліції Київської області, четверо подруг проводили дозвілля біля річки, стрибали з каміння у воду та купались. Одна з них раптово зникла під водою. Згодом її тіло дістали рятувальники, передає УНН.
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За повідомленнями місцевих ЗМІ, інцидент трапився 21 квітня близько 16 годин на центральному мосту у Білій Церкві. До пошуків підлітка були залучені рятувальники та відповідні служби.
"З центрального мосту у Білій Церкві впала дівчинка - нажаль вона померла. Тіло вже витягли з води", - йдеться у повідомленні.
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У поліції Київської області підтвердили те, що дівчина загинула та додали, що трагедія сталась через забавки дітей у недозволеному місці.
21 квітня, близько 16:40 години, до поліції надійшло повідомлення від місцевого жителя про нещасний випадок. Заявник додав, що поблизу центрального мосту в річці Рось втопилась дівчина. Поліцейські встановили, що четверо подруг проводили дозвілля біля річки, стрибали з каміння у воду та купались у недозволеному для цього місці. Одна з них, а саме 15-річна дівчина раптово зникла під водою. Згодом працівники рятувальної станції дістали дівчину на поверхню, яка, на жаль, ознак життя не подавала
На місці працює слідчо-оперативна група. Встановлюються обставини та причини трагедії.
У Києві чоловік стрибнув з Північного мосту: водолази дістали тіло19.03.25, 19:32 • 61110 переглядiв