Стрибала з каміння у воду: у Білій Церкві втопилася 15-річна дівчина

$41.400.01
47.030.02
ukenru
Україна, Британія, Франція та США у середу проведуть переговори у Лондоні - Зеленський
16:24 • 2446 перегляди

Україна, Британія, Франція та США у середу проведуть переговори у Лондоні - Зеленський

Ексклюзив
14:32 • 20875 перегляди

Святослав Шевчук і Микола Бичок: есперт розповів, чи є шанс в українських католицьких ієрархів стати Папою

13:43 • 19882 перегляди

Сирський: росіяни намагаються вибити Сили оборони з курщини та захопити прикордонні території Сумщини, наступ ворога зірвано

Ексклюзив
13:37 • 18613 перегляди

У Раді проти передачі землі НААН до Фонду держмайна, бо це призведе до підриву продовольчої і економічної безпеки

Ексклюзив
13:18 • 22564 перегляди

З 6 музеїв деокупованих областей росія викрала майже 35 тис. експонатів - Мінкульт

Ексклюзив
13:11 • 21222 перегляди

У Раді вимагають аудиту держземель, які були передані Фонду держмайна для подальшої здачі в оренду

Ексклюзив
12:22 • 18675 перегляди

У Держцентрі зайнятості розповіли, які професії наразі найбільше затребувані

21 квітня, 10:05 • 54620 перегляди

Хто сяде на Святий Престол після Папи Франциска: головні претенденти та правила виборів

Ексклюзив
21 квітня, 09:18 • 37088 перегляди

Солодощі в дитячому раціоні: педіатр пояснила, коли можна і скільки

21 квітня, 08:55 • 52317 перегляди

Яким був Папа Франциск та що говорив про Україну

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+23°
2м/с
32%
748 мм
Популярнi новини

Король Чарльз і королева Камілла відвідали Великодню службу у Віндзорі разом з членами королівської родини

21 квітня, 07:34 • 43422 перегляди

Помер Папа Франциск

21 квітня, 07:57 • 39489 перегляди

Крістен Стюарт побралася з нареченою Ділан Маєр: церемонія відбулася в Лос-Анджелесі

21 квітня, 08:54 • 38998 перегляди

Фанати знову занепокоєні станом Джастіна Бібера після дивної поведінки на вечірці Coachella

21 квітня, 09:54 • 33605 перегляди

Китай запровадив санкції проти членів Конгресу США - Reuters

21 квітня, 10:09 • 44338 перегляди
Публікації

"Це фанати своєї справи": експерт про загрозу знищення української науки через вилучення земель НААН

15:15 • 13824 перегляди

Святослав Шевчук і Микола Бичок: есперт розповів, чи є шанс в українських католицьких ієрархів стати Папою
Ексклюзив

14:32 • 20853 перегляди

Apple в тіні: як сірий ринок техніки б’є по бюджету України, ЄС і США

14:13 • 14016 перегляди

Що зробити на городі у травні: справи, які не можна упустити

12:52 • 18396 перегляди

Хто сяде на Святий Престол після Папи Франциска: головні претенденти та правила виборів

21 квітня, 10:05 • 54613 перегляди
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Папа Франциск

Віталій Кличко

Володимир Зеленський

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Гейлі Бібер поділилася зворушливими фото з сином Джеком на Великдень

13:36 • 9822 перегляди

Викрали прикраси на €10 млн: "дідусі"-грабіжники Кім Кардаш'ян постануть перед судом

12:58 • 11776 перегляди

Джон Сіна перевершив усіх на Рестлманії: 17-й титул чемпіона

12:03 • 11069 перегляди

Фанати знову занепокоєні станом Джастіна Бібера після дивної поведінки на вечірці Coachella

21 квітня, 09:54 • 33725 перегляди

Крістен Стюарт побралася з нареченою Ділан Маєр: церемонія відбулася в Лос-Анджелесі

21 квітня, 08:54 • 39107 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

Financial Times

The Guardian

BFM TV

Facebook

Стрибала з каміння у воду: у Білій Церкві втопилася 15-річна дівчина

Київ • УНН

 • 3900 перегляди

У Білій Церкві біля Центрального мосту втопилася 15-річна дівчина. Вона купалася з подругами у недозволеному місці та раптово зникла під водою; тіло дістали рятувальники.

Стрибала з каміння у воду: у Білій Церкві втопилася 15-річна дівчина

15-річна дівчина втопилась у Білій Церкві поблизу Центрального моста. Як повідомили у поліції Київської області, четверо подруг проводили дозвілля біля річки, стрибали з каміння у воду та купались. Одна з них раптово зникла під водою. Згодом її тіло дістали рятувальники, передає УНН.

Деталі

За повідомленнями місцевих ЗМІ, інцидент трапився 21 квітня близько 16 годин на центральному мосту у Білій Церкві. До пошуків підлітка були залучені рятувальники та відповідні служби.

"З центрального мосту у Білій Церкві впала дівчинка - нажаль вона померла. Тіло вже витягли з води", - йдеться у повідомленні.

Додамо

У поліції Київської області підтвердили те, що дівчина загинула та додали, що трагедія сталась через забавки дітей у недозволеному місці.

21 квітня, близько 16:40 години, до поліції надійшло повідомлення від місцевого жителя про нещасний випадок. Заявник додав, що поблизу центрального мосту в річці Рось втопилась дівчина. Поліцейські встановили, що четверо подруг проводили дозвілля біля річки, стрибали з каміння у воду та купались у недозволеному для цього місці. Одна з них, а саме 15-річна дівчина раптово зникла під водою. Згодом працівники рятувальної станції дістали дівчину на поверхню, яка, на жаль, ознак життя не подавала 

- повідомили правоохоронці.

На місці працює слідчо-оперативна група. Встановлюються обставини та причини трагедії.

У Києві чоловік стрибнув з Північного мосту: водолази дістали тіло19.03.25, 19:32 • 61110 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

Кримінал та НПКиївщина
Біла Церква
Київ
Brent
$65.83
Bitcoin
$88,053.00
S&P 500
$5,126.22
Tesla
$223.70
Газ TTF
$35.66
Золото
$3,433.99
Ethereum
$1,622.63