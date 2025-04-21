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Прыгала с камней в воду: в Белой Церкви утонула 15-летняя девушка

Киев • УНН

 • 3736 просмотра

В Белой Церкви у Центрального моста утонула 15-летняя девушка. Она купалась с подругами в необорудованном месте и внезапно скрылась под водой; тело извлекли спасатели.

Прыгала с камней в воду: в Белой Церкви утонула 15-летняя девушка

15-летняя девушка утонула в Белой Церкви вблизи Центрального моста. Как сообщили в полиции Киевской области, четверо подруг проводили досуг у реки, прыгали с камней в воду и купались. Одна из них внезапно исчезла под водой. Впоследствии ее тело достали спасатели, передает УНН.

Детали

По сообщениям местных СМИ, инцидент произошел 21 апреля около 16 часов на центральном мосту в Белой Церкви. К поискам подростка были привлечены спасатели и соответствующие службы.

"С центрального моста в Белой Церкви упала девочка - к сожалению, она умерла. Тело уже извлекли из воды", - говорится в сообщении.

Добавим

В полиции Киевской области подтвердили то, что девушка погибла и добавили, что трагедия произошла из-за забав детей в неразрешенном месте.

21 апреля, около 16:40, в полицию поступило сообщение от местного жителя о несчастном случае. Заявитель добавил, что вблизи центрального моста в реке Рось утопилась девушка. Полицейские установили, что четверо подруг проводили досуг у реки, прыгали с камней в воду и купались в неразрешенном для этого месте. Одна из них, а именно 15-летняя девушка внезапно исчезла под водой. Впоследствии сотрудники спасательной станции достали девушку на поверхность, которая, к сожалению, признаков жизни не подавала 

- сообщили правоохранители.

На месте работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства и причины трагегии.

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Алена Уткина

Алена Уткина

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