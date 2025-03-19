В Киеве мужчина прыгнул с Северного моста: водолазы достали тело

В столице мужчина спрыгнул с Северного моста, водолазы извлекли тело из воды, передает УНН со ссылкой на "Муниципальную охрану".

Детали

Сегодня в 15:45 к представителям "Муниципальной охраны", которые патрулируют Труханов остров, обратился мужчина и сообщил, что с моста спрыгнул человек.

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Патрульные сразу вызвали "скорую", спасателей и экипаж водной полиции. Несмотря на то, что все службы оперативно прибыли на место происшествия, спасти мужчину не удалось. Водолазы извлекли тело из воды.

Анкетные данные погибшего, обстоятельства и причины такого поступка будут устанавливать полицейские.