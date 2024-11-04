В Ужгороде женщина прыгнула с пешеходного моста, ее госпитализировали

Сегодня, 4 ноября, женщина прыгнула с пешеходного моста. Пострадавшую госпитализировали, ее состояние остается тяжелым. У нее диагностированы переломы обеих рук, ушиб головного мозга и травма грудной клетки. Об этом сообщает журналист Виталий Глагола, передает УНН.

Сегодня в Ужгороде женщина 1992 года рождения прыгнула с пешеходного моста. Патрульные, прибывшие на место происшествия, оперативно вытащили ее из воды и передали медикам. Пострадавшую госпитализировали, ее состояние остается тяжелым - сообщил Глаголу.

Он отметил, что это уже не первая попытка самоубийства этой женщины - ранее в этом году она уже пыталась свести счеты с жизнью, прыгнув из окна многоквартирного дома.

Сейчас у женщины диагностированы переломы обеих рук (один открытый, другой закрытый), ушиб головного мозга и травма грудной клетки. После проведения компьютерной томографии женщину планируют перевести в реанимацию.

Сейчас УНН пытается получить официальную информацию от правоохранительных органов.

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