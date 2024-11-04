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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Ужгороде женщина прыгнула с пешеходного моста, ее госпитализировали

В Ужгороде женщина прыгнула с пешеходного моста, ее госпитализировали

Киев  •  УНН

15:16 • 5109 просмотра

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30-летняя женщина прыгнула с пешеходного моста в Ужгороде, получив тяжелые травмы. Патрульные вытащили ее из воды, сейчас пострадавшая с переломами и травмой мозга находится в больнице.

Сегодня, 4 ноября, женщина прыгнула с пешеходного моста. Пострадавшую госпитализировали, ее состояние остается тяжелым. У нее диагностированы переломы обеих рук, ушиб головного мозга и травма грудной клетки. Об этом сообщает журналист Виталий Глагола, передает УНН.

Сегодня в Ужгороде женщина 1992 года рождения прыгнула с пешеходного моста. Патрульные, прибывшие на место происшествия, оперативно вытащили ее из воды и передали медикам. Пострадавшую госпитализировали, ее состояние остается тяжелым 

- сообщил Глаголу.

Он отметил, что это уже не первая попытка самоубийства этой женщины - ранее в этом году она уже пыталась свести счеты с жизнью, прыгнув из окна многоквартирного дома.

Сейчас у женщины диагностированы переломы обеих рук (один открытый, другой закрытый), ушиб головного мозга и травма грудной клетки. После проведения компьютерной томографии женщину планируют перевести в реанимацию.

Сейчас УНН пытается получить официальную информацию от правоохранительных органов.

Напомним

В поселке Заболотцы из-за неисправности печного отопления произошел пожар в жилом доме. Девочка получила ожоги ног, но сначала скрыла это от матери из-за испуга.

Павел Башинский

Павел Башинский

Криминал и ЧП
uzhgorodУжгород