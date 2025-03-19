У Києві чоловік стрибнув з Північного мосту: водолази дістали тіло

У столиці чоловік стрибнув із Північного моста, водолази вилучили тіло із води, передає УНН із посиланням на "Муніципальну охорону".

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Сьогодні о 15:45 до представників "Муніципальної охорони", які патрулюють Труханів острів, звернувся чоловік і повідомив, що з моста стрибнула людина.

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Патрульні одразу викликали "швидку", рятувальників та екіпаж водної поліції. Попри те, що всі служби оперативно прибули на місце події, врятувати чоловіка не вдалося. Водолази вилучили тіло із води.

Анкетні дані загиблого, обставини і причини такого вчинку встановлюватимуть поліцейські.