На пруду в Днепре утонул четырехлетний ребенок, тело достали из воды местные жители, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

В Днепре, на пруду в Новокодацком районе, произошла беда – утонул ребенок 2021 года рождения. Его тело из воды достали местные жители. Спасатели не привлекались - говорится в сообщении.

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По данным ГСЧС, это лишь один из нескольких трагических случаев за минувшие сутки. Всего в разных регионах погибло 7 человек. В Черкасской области удалось спасти двоих.

С начала года на водоемах Украины уже погибли 470 человек, из них – 42 ребенка.

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