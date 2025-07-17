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В Днепре утонул четырехлетний ребенок

Киев • УНН

 • 3022 просмотра

В Днепре местные жители извлекли из водоема тело утонувшего ребенка 2021 года рождения. За сутки в Украине погибло 7 человек на водоемах, а с начала года – 470, из них 42 ребенка.

В Днепре утонул четырехлетний ребенок

На пруду в Днепре утонул четырехлетний ребенок, тело достали из воды местные жители, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

В Днепре, на пруду в Новокодацком районе, произошла беда – утонул ребенок 2021 года рождения. Его тело из воды достали местные жители. Спасатели не привлекались

- говорится в сообщении.

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По данным ГСЧС, это лишь один из нескольких трагических случаев за минувшие сутки. Всего в разных регионах погибло 7 человек. В Черкасской области удалось спасти двоих.

С начала года на водоемах Украины уже погибли 470 человек, из них – 42 ребенка.

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Антонина Туманова

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
Черкасская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Днепр
Украина
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