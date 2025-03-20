День астрологии и Всемирный день Земли: что еще отмечают 20 марта

Сегодня, 20 марта день Земли, который введен по инициативе Организации Объединенных Наций, передает УНН.

Всемирный день Земли

20 марта весь мир отмечает День нашей планеты. Этот международный День призван прежде всего обращать внимание человека на проблемы, которые он создает своей деятельностью, и задуматься над тем, что он может сделать для решения экологических проблем.

Основатель этого дня – известный американский общественный деятель Джон Мортон. Он развернул кампанию по высаживанию деревьев и кустарников в 1840-х годах. для того, чтобы развивать в людях бережное отношение к окружающей среде. Эта идея так сильно его увлекла, что когда он стал секретарем штата Небраска, в 1872 году, он предложил установить специальный день, посвященный озеленению.

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В календаре международных праздников существует два Дня Земли – сегодняшний отмечается в День весеннего равноденствия, а второй – 22 апреля. Первый имеет миротворческую и гуманистическую направленность, второй – экологическую.

Всемирный день театра для детей и юношества

Он был основан Международным театральным институтом (ИТИ) в 2001 году. Этот праздник стал важной вехой в развитии театра для молодежи. Его цель в популяризации театра среди молодежи.

Этот праздник имеет важную роль в поддержке и развитии театра для детей, молодежи, привлекая внимание важности этого искусства для формирования культурных, социальных ценностей у молодого поколения.

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День астрологии

Также сегодня можно приобщиться ко Дню астрологии. Событие основано Ассоциацией астрологических сетей в 1993 году, и ежегодно приходится на день весеннего равноденствия.

Сегодняшний день – это возможность, чтобы познакомить новичков с основами астрологии, предлагая понимание знаков зодиака, движения планет и интерпретацию астрологических карт. Это день для содействия более глубокому пониманию себя и вселенной под руководством звезд.

Еще одно сегодняшнее событие связано с весенним равноденствием – Всемирный день Земли который был основан с целью привлечения человечества к сохранению природы и мира, повышения осведомленности об экологических проблемах.

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День библиомании

Он отмечается ежегодно 20 марта. Праздник посвящен тем, кто имеет чрезмерную любовь к книгам, часто доходит до того, что коллекционирует и хранит их в большом количестве. Этот день чествует библиофилов во всем мире и напоминает нам о тонкой грани между здоровой страстью к чтению и непреодолимой одержимостью, известной как библиомания.

История Дня Библиомания началась в 1950-х годах, а затем стала популярной благодаря Стивену Блумбергу, также известному как "Книжный бандит" из Айовы, который собрал тысячи книг. Он собрал более 23 600 книг из 327 библиотек и музеев в 45 штатах, двух провинциях Канады и округе Колумбия. Общая стоимость книг оценивается в 5,3 миллиона долларов. 20 марта 1990 года Блумберга поймали, когда его друг передал его ФБР.

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Всемирный день муки

По мнению ученых, перемалывать зерна в муку с помощью самых примитивных средств человечество научилось более 32 тысяч лет назад.

Инициатором сегодняшнего события в свое время выступил Мировой музей муки в немецком городе Виттенбург. В настоящее время в музее хранится почти четыре тысячи экспонатов посвященных муке.

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Международный день счастья

Необходимость празднования такого рода события была поддержана в 2012 году резолюцией Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Это особое событие поощряет людей распространять любовь, укреплять отношения и ставить на первое место свое психическое благополучие. Независимо от того, будь то простые поступки доброты, будь то улыбка, будь то, чтобы оценить маленькие радости жизни, Международный день счастья вдохновляет нас сделать мир более сочувственным и позитивным.

Этот день также признает необходимость иметь более инклюзивный, справедливый и сбалансированный подход к экономическому росту. Это способствует устойчивому развитию, искоренению бедности, счастью и благополучию всех людей.

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По церковному календарю сегодня День памяти святых мучеников Иоанна, Сергия, Патрикия.

Все они жили в VІІІ веке и были монахами одного из монастырей близ Иерусалима. Во время нападения сарацин на Иерусалим монахи организовали оборону монастыря. После того как сарацины взяли монастырь штурмом, всех троих схватили, долго пытали, а затем сожгли живьем.

Именины 20 марта празднуют Сергей, Иван, Виктор, Максим, Ульяна, Светлана, Мария.