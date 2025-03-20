День астрологии и Всемирный день Земли: что еще отмечают 20 марта

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
18:51 • 16054 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

18:32 • 29398 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 65091 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 214238 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 122843 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 392065 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 310950 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 213799 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244259 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255129 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+11°
1м/с
49%
Популярные новости

Прекращение огня было нарушено несколько раз - Рубио

4 апреля, 13:26 • 23066 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 45684 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 132168 просмотра

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

15:59 • 15106 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 14411 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 132200 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 214238 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 392065 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 254450 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 310950 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 3234 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 14439 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 45715 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72151 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57237 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

День астрологии и Всемирный день Земли: что еще отмечают 20 марта

Киев • УНН

 • 12782 просмотра

Сегодня отмечают День Земли, основанный ООН, а также День астрологии и Международный день счастья. Еще сегодня День библиомании, посвященный любителям книг.

День астрологии и Всемирный день Земли: что еще отмечают 20 марта

Сегодня, 20 марта день Земли, который введен по инициативе Организации Объединенных Наций, передает УНН.

Всемирный день Земли

20 марта весь мир отмечает День нашей планеты. Этот международный День призван прежде всего обращать внимание человека на проблемы, которые он создает своей деятельностью, и задуматься над тем, что он может сделать для решения экологических проблем.

Основатель этого дня – известный американский общественный деятель Джон Мортон. Он развернул кампанию по высаживанию деревьев и кустарников в 1840-х годах. для того, чтобы развивать в людях бережное отношение к окружающей среде. Эта идея так сильно его увлекла, что когда он стал секретарем штата Небраска, в 1872 году, он предложил установить специальный день, посвященный озеленению.

82 миллиарда евро: ОБСЕ оценила экологические убытки от войны в Украине10.03.25, 18:28 • 21076 просмотров

В календаре международных праздников существует два Дня Земли – сегодняшний отмечается в День весеннего равноденствия, а второй – 22 апреля. Первый имеет миротворческую и гуманистическую направленность, второй – экологическую.

Всемирный день театра для детей и юношества

Он был основан Международным театральным институтом (ИТИ) в 2001 году. Этот праздник стал важной вехой в развитии театра для молодежи. Его цель в популяризации театра среди молодежи.

Этот праздник имеет важную роль в поддержке и развитии театра для детей, молодежи, привлекая внимание важности этого искусства для формирования культурных, социальных ценностей у молодого поколения.

Изменение названия из-за исторических вызовов: театр Эстонии отказывается от слова «русский»25.01.25, 21:00 • 86558 просмотров

День астрологии

Также сегодня можно приобщиться ко Дню астрологии. Событие основано Ассоциацией астрологических сетей в 1993 году, и ежегодно приходится на день весеннего равноденствия.

Сегодняшний день – это возможность, чтобы познакомить новичков с основами астрологии, предлагая понимание знаков зодиака, движения планет и интерпретацию астрологических карт. Это день для содействия более глубокому пониманию себя и вселенной под руководством звезд.

Еще одно сегодняшнее событие связано с весенним равноденствием – Всемирный день Земли который был основан с целью привлечения человечества к сохранению природы и мира, повышения осведомленности об экологических проблемах.

Астрологический Новый год в сочетании с коридором затмений: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 - 23 марта 17.03.25, 08:50 • 156277 просмотров

День библиомании

Он отмечается ежегодно 20 марта. Праздник посвящен тем, кто имеет чрезмерную любовь к книгам, часто доходит до того, что коллекционирует и хранит их в большом количестве. Этот день чествует библиофилов во всем мире и напоминает нам о тонкой грани между здоровой страстью к чтению и непреодолимой одержимостью, известной как библиомания.

История Дня Библиомания началась в 1950-х годах, а затем стала популярной благодаря Стивену Блумбергу, также известному как "Книжный бандит" из Айовы, который собрал тысячи книг. Он собрал более 23 600 книг из 327 библиотек и музеев в 45 штатах, двух провинциях Канады и округе Колумбия. Общая стоимость книг оценивается в 5,3 миллиона долларов. 20 марта 1990 года Блумберга поймали, когда его друг передал его ФБР.

Какие книги чаще всего покупает молодежь по программе "єКнига" - назвали топ-1018.02.25, 15:19 • 27901 просмотр

Всемирный день муки

По мнению ученых, перемалывать зерна в муку с помощью самых примитивных средств человечество научилось более 32 тысяч лет назад.

Инициатором сегодняшнего события в свое время выступил Мировой музей муки в немецком городе Виттенбург. В настоящее время в музее хранится почти четыре тысячи экспонатов посвященных муке.

Рост цен на крупы и муку за год будет на уровне 5-8% - эксперт13.08.24, 12:35 • 62560 просмотров

Международный день счастья

Необходимость празднования такого рода события была поддержана в 2012 году резолюцией Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.

 Это особое событие поощряет людей распространять любовь, укреплять отношения и ставить на первое место свое психическое благополучие. Независимо от того, будь то простые поступки доброты, будь то улыбка, будь то, чтобы оценить маленькие радости жизни, Международный день счастья вдохновляет нас сделать мир более сочувственным и позитивным.

Этот день также признает необходимость иметь более инклюзивный, справедливый и сбалансированный подход к экономическому росту. Это способствует устойчивому развитию, искоренению бедности, счастью и благополучию всех людей.

7-й год подряд Финляндия остается самой счастливой страной мира: Отчет о счастье 202420.03.24, 06:29 • 32050 просмотров

По церковному календарю сегодня День памяти святых мучеников Иоанна, Сергия, Патрикия.

Все они жили в VІІІ веке и были монахами одного из монастырей близ Иерусалима. Во время нападения сарацин на Иерусалим монахи организовали оборону монастыря. После того как сарацины взяли монастырь штурмом, всех троих схватили, долго пытали, а затем сожгли живьем.

Именины 20 марта празднуют Сергей, Иван, Виктор, Максим, Ульяна, Светлана, Мария.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Общество
Айова
Организация Объединенных Наций
Украина
Brent
$66.30
Bitcoin
$84,091.70
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,818.91