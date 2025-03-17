Астрологический Новый год в сочетании с коридором затмений: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 - 23 марта

Коридор затмений, парад планет и астрологический Новый год – это время мощных перемен! Чего ожидать на этой неделе - специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.



"Сейчас мы находимся в коридоре затмений, который продолжается под влиянием мощного парада планет. В этом астрологическом событии участвуют Солнце, ретроградный Меркурий, ретроградная Венера, Сатурн, Нептун и кармический узел Раху.

Граница Рыб и Овна, где сосредоточена эта энергия, создает глобальные изменения, как в личной жизни людей, так и на уровне политики и мировых процессов", - рассказала Базиленко.

20 марта - астрологический Новый год

Одной из главных астрологических событий недели станет 20 марта - день весеннего равноденствия и начало нового астрологического года. В этот момент Солнце войдет в первый градус Овна, знаменуя новый жизненный цикл.

Славянские традиции связывали это время с праздником Навруз - началом весны, обновлением и вступлением в новый этап жизни.

"Коридор затмений усиливает этот переход, создавая возможности для осознанной работы со своей судьбой и формированием новых программ на будущее", - предупредила астролог.

Дни дельфина: последние дни Рыб перед 20 марта

Период последних дней Рыб в астрологии называют "днями дельфина" - это время подведения итогов, когда проявляется накопленная энергетика как добрых, так и негативных поступков.

Что делать в эти дни?

1. Завершать старые дела.

2. Отдавать долги.

3. Проводить ритуалы прощения и очищения.

4. Освобождаться от всего ненужного.

18 марта - соединение Солнца и Раху

Важнейший кармический день недели! В этот момент могут проявиться ключевые события, связанные с предназначением, судьбоносными встречами, важными выборами и расплатой за прошлое.

19 марта - соединение Солнца и Нептуна

Этот день принесет:

1. Усиленную интуицию и возможность глубоких духовных осознаний

2. Вещие сны и повышенную чувствительность к энергиям окружающего мира

3. Проявление скрытой информации - могут раскрыться тайны, ранее неочевидные события

"Опасность дня: могут усилиться страхи, иллюзии, манипуляции и дезинформация. Также возможны закулисные игры, тайные переговоры и формирование скрытых коалиций на глобальном уровне", - предупредила Базиленко.

21-22 марта: напряженный аспект Луны с парадом планет

В 23-и лунные сутки Луна сформирует квадрат не только к Солнцу, но и ко всей группе планет. Это может вызвать:

1. Эмоциональные перегрузки.

2. Обострение конфликтов и скандалов.

3. Природные явления (ветры, осадки, наводнения, резкие изменения погоды).

22-23 марта: соединение Солнца и ретроградной Венеры

Этот день принесет больше любви, тепла и оптимизма.

Возможность наладить семейные и личные отношения.

Возвращение к прошлым отношениям - ретроградная Венера может принести неожиданные встречи с людьми из прошлого.

Вывод: к чему готовиться?

Эта неделя будет необычной и насыщенной астрологическими событиями.

1. До 20 марта - завершаем старое, работаем над очищением.

2. С 20 марта - входим в новый цикл, закладываем намерения на будущее.

3 В течение недели лучше не принимать важных решений, поскольку мысли могут быть запутанными, а события непредсказуемыми.

Что происходит на мировом уровне?

1. Возможны тайные переговоры, создание новых коалиций и закулисные игры.

2) Также может раскрыться информация, которая ранее была скрыта.

3) Астрологические показатели говорят о вероятных резких изменениях, погодных аномалиях, сильных ветрах и наводнениях.

"Главный совет недели: доверяйте судьбе, сохраняйте стойкость и доброту. Пусть этот новый цикл принесет вам гармонию и осознанные изменения", - заявила Базиленко.

Овен

Грядут большие перемены! 20 марта Солнце войдет в ваш знак, открывая новый жизненный цикл. Но пока оно в Рыбах, подведите итоги, отпустите прошлое. 18 марта важно быть осознанными – могут появиться кармические ситуации. После 22 марта – всплеск энергии, новые планы и романтические события.

Телец

Неделя закрытия старых тем. Возможно, появится желание уединиться, разобраться в себе. 19 марта принесет глубокие инсайты, интуитивные озарения. 22 марта ретроградная Венера может вернуть человека из прошлого – подумайте, стоит ли давать второй шанс.

Близнецы

Время пересмотра планов и окружения. Могут появиться важные знакомства. 18 марта важно следить за словами, поскольку кармические узлы могут усилить влияние информации. С 20 марта вас ждет новый старт в делах, карьере, творчестве.

Рак

Важные решения в карьере или судьбе. 18-19 марта может поступить информация, которая заставит изменить взгляды. 20 марта начинается новый профессиональный этап – возможно, новая работа или направление. С 22 марта Венера поможет укрепить личные связи и восстановить гармонию в семье.

Лев

Подготовка к новым возможностям. Пока Солнце в Рыбах, важно подвести итоги и отпустить прошлое. 19 марта может раскрыться тайная информация. После 20 марта ждите вдохновения и новых целей. 22 марта принесет всплеск энергии и желание любви.

Дева

Неделя трансформации. Возможны кармические ситуации, связанные с отношениями или финансами. 19 марта усилится интуиция – доверьтесь знакам. После 20 марта начинается период обновления, но пока лучше не делать резких движений.

Весы

Фокус на отношениях и партнерстве. 18 марта может принести судьбоносные встречи или решения. 20 марта откроет новый этап в партнерстве – личном или деловом. С 22 марта Венера активирует романтику – могут вернуться бывшие или появиться новые чувства.

Скорпион

Время глубоких перемен. Кармический узел активирует важные события. 18-19 марта усилится интуиция – будьте внимательны к знакам. 20 марта принесет обновление в работе, привычках и здоровье. С 22 марта – шанс вернуть важные связи.

Стрелец

Период вдохновения и творчества. 19 марта принесет озарения, связанные с вашими мечтами. 20 марта откроет новый этап в любви, детях, хобби. С 22 марта Венера поможет разобраться в чувствах.

Козерог

Фокус на семье, доме, личных границах. 18 марта возможны судьбоносные события. 19 марта принесет скрытую информацию. После 20 марта начнется новый этап в личной жизни – возможно, переезд или изменения в семье.

Водолей

Бурная неделя общения и событий. 18 марта важные новости могут повлиять на планы. 19 марта интуиция подскажет правильное направление. С 20 марта – обновление идей, появление новых проектов, вдохновение.

Рыбы

Завершается важный этап жизни. 18-19 марта принесут глубокие осознания. С 20 марта начинается новый финансовый и личный цикл – важно заложить правильные программы. С 22 марта Венера принесет шанс на восстановление отношений.

"Вывод:

До 20 марта – завершаем, очищаем, отпускаем старое.

С 20 марта – запускаем новые проекты, обновляем свою энергию.

С 22 марта – работаем с чувствами, отношениями, вдохновением.

Пусть этот период принесет вам ясность, силу и удачу!", - пожелала Базиленко.

Кого ждет удача в 2025 году: ответ астролога