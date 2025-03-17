Астрологический Новый год в сочетании с коридором затмений: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 - 23 марта
Киев • УНН
Астролог Ксения Базиленко рассказала, что неделя с 17 по 23 марта принесет мощные изменения, важные решения в карьере и личной жизни. После 22 марта стоит уделить внимание чувствам и отношениям.
Коридор затмений, парад планет и астрологический Новый год – это время мощных перемен! Чего ожидать на этой неделе - специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.
"Сейчас мы находимся в коридоре затмений, который продолжается под влиянием мощного парада планет. В этом астрологическом событии участвуют Солнце, ретроградный Меркурий, ретроградная Венера, Сатурн, Нептун и кармический узел Раху.
Граница Рыб и Овна, где сосредоточена эта энергия, создает глобальные изменения, как в личной жизни людей, так и на уровне политики и мировых процессов", - рассказала Базиленко.
20 марта - астрологический Новый год
Одной из главных астрологических событий недели станет 20 марта - день весеннего равноденствия и начало нового астрологического года. В этот момент Солнце войдет в первый градус Овна, знаменуя новый жизненный цикл.
Славянские традиции связывали это время с праздником Навруз - началом весны, обновлением и вступлением в новый этап жизни.
"Коридор затмений усиливает этот переход, создавая возможности для осознанной работы со своей судьбой и формированием новых программ на будущее", - предупредила астролог.
Дни дельфина: последние дни Рыб перед 20 марта
Период последних дней Рыб в астрологии называют "днями дельфина" - это время подведения итогов, когда проявляется накопленная энергетика как добрых, так и негативных поступков.
Что делать в эти дни?
1. Завершать старые дела.
2. Отдавать долги.
3. Проводить ритуалы прощения и очищения.
4. Освобождаться от всего ненужного.
18 марта - соединение Солнца и Раху
Важнейший кармический день недели! В этот момент могут проявиться ключевые события, связанные с предназначением, судьбоносными встречами, важными выборами и расплатой за прошлое.
19 марта - соединение Солнца и Нептуна
Этот день принесет:
1. Усиленную интуицию и возможность глубоких духовных осознаний
2. Вещие сны и повышенную чувствительность к энергиям окружающего мира
3. Проявление скрытой информации - могут раскрыться тайны, ранее неочевидные события
"Опасность дня: могут усилиться страхи, иллюзии, манипуляции и дезинформация. Также возможны закулисные игры, тайные переговоры и формирование скрытых коалиций на глобальном уровне", - предупредила Базиленко.
21-22 марта: напряженный аспект Луны с парадом планет
В 23-и лунные сутки Луна сформирует квадрат не только к Солнцу, но и ко всей группе планет. Это может вызвать:
1. Эмоциональные перегрузки.
2. Обострение конфликтов и скандалов.
3. Природные явления (ветры, осадки, наводнения, резкие изменения погоды).
22-23 марта: соединение Солнца и ретроградной Венеры
Этот день принесет больше любви, тепла и оптимизма.
Возможность наладить семейные и личные отношения.
Возвращение к прошлым отношениям - ретроградная Венера может принести неожиданные встречи с людьми из прошлого.
Вывод: к чему готовиться?
Эта неделя будет необычной и насыщенной астрологическими событиями.
1. До 20 марта - завершаем старое, работаем над очищением.
2. С 20 марта - входим в новый цикл, закладываем намерения на будущее.
3 В течение недели лучше не принимать важных решений, поскольку мысли могут быть запутанными, а события непредсказуемыми.
Что происходит на мировом уровне?
1. Возможны тайные переговоры, создание новых коалиций и закулисные игры.
2) Также может раскрыться информация, которая ранее была скрыта.
3) Астрологические показатели говорят о вероятных резких изменениях, погодных аномалиях, сильных ветрах и наводнениях.
"Главный совет недели: доверяйте судьбе, сохраняйте стойкость и доброту. Пусть этот новый цикл принесет вам гармонию и осознанные изменения", - заявила Базиленко.
Овен
Грядут большие перемены! 20 марта Солнце войдет в ваш знак, открывая новый жизненный цикл. Но пока оно в Рыбах, подведите итоги, отпустите прошлое. 18 марта важно быть осознанными – могут появиться кармические ситуации. После 22 марта – всплеск энергии, новые планы и романтические события.
Телец
Неделя закрытия старых тем. Возможно, появится желание уединиться, разобраться в себе. 19 марта принесет глубокие инсайты, интуитивные озарения. 22 марта ретроградная Венера может вернуть человека из прошлого – подумайте, стоит ли давать второй шанс.
Близнецы
Время пересмотра планов и окружения. Могут появиться важные знакомства. 18 марта важно следить за словами, поскольку кармические узлы могут усилить влияние информации. С 20 марта вас ждет новый старт в делах, карьере, творчестве.
Рак
Важные решения в карьере или судьбе. 18-19 марта может поступить информация, которая заставит изменить взгляды. 20 марта начинается новый профессиональный этап – возможно, новая работа или направление. С 22 марта Венера поможет укрепить личные связи и восстановить гармонию в семье.
Лев
Подготовка к новым возможностям. Пока Солнце в Рыбах, важно подвести итоги и отпустить прошлое. 19 марта может раскрыться тайная информация. После 20 марта ждите вдохновения и новых целей. 22 марта принесет всплеск энергии и желание любви.
Дева
Неделя трансформации. Возможны кармические ситуации, связанные с отношениями или финансами. 19 марта усилится интуиция – доверьтесь знакам. После 20 марта начинается период обновления, но пока лучше не делать резких движений.
Весы
Фокус на отношениях и партнерстве. 18 марта может принести судьбоносные встречи или решения. 20 марта откроет новый этап в партнерстве – личном или деловом. С 22 марта Венера активирует романтику – могут вернуться бывшие или появиться новые чувства.
Скорпион
Время глубоких перемен. Кармический узел активирует важные события. 18-19 марта усилится интуиция – будьте внимательны к знакам. 20 марта принесет обновление в работе, привычках и здоровье. С 22 марта – шанс вернуть важные связи.
Стрелец
Период вдохновения и творчества. 19 марта принесет озарения, связанные с вашими мечтами. 20 марта откроет новый этап в любви, детях, хобби. С 22 марта Венера поможет разобраться в чувствах.
Козерог
Фокус на семье, доме, личных границах. 18 марта возможны судьбоносные события. 19 марта принесет скрытую информацию. После 20 марта начнется новый этап в личной жизни – возможно, переезд или изменения в семье.
Водолей
Бурная неделя общения и событий. 18 марта важные новости могут повлиять на планы. 19 марта интуиция подскажет правильное направление. С 20 марта – обновление идей, появление новых проектов, вдохновение.
Рыбы
Завершается важный этап жизни. 18-19 марта принесут глубокие осознания. С 20 марта начинается новый финансовый и личный цикл – важно заложить правильные программы. С 22 марта Венера принесет шанс на восстановление отношений.
"Вывод:
До 20 марта – завершаем, очищаем, отпускаем старое.
С 20 марта – запускаем новые проекты, обновляем свою энергию.
С 22 марта – работаем с чувствами, отношениями, вдохновением.
Пусть этот период принесет вам ясность, силу и удачу!", - пожелала Базиленко.
Кого ждет удача в 2025 году: ответ астролога29.12.2024, 11:14 • 135809 просмотров