Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

Коридор затемнень, парад планет і астрологічний Новий рік – це час потужних змін! Чого очікувати цього тижня - спеціально для читачів УНН розповіла професійний астролог Ксенія Базиленко.



"Зараз ми перебуваємо в коридорі затемнень, який триває під впливом потужного параду планет. У цій астрологічній події беруть участь Сонце, ретроградний Меркурій, ретроградна Венера, Сатурн, Нептун і кармічний вузол Раху.

Межа Риб і Овна, де зосереджена ця енергія, створює глобальні зміни, як в особистому житті людей, так і на рівні політики та світових процесів", - розповіла Базиленко.

20 березня - астрологічний Новий рік

Однією з головних астрологічних подій тижня стане 20 березня - день весняного рівнодення і початок нового астрологічного року. У цей момент Сонце увійде в перший градус Овна, знаменуючи новий життєвий цикл.

Слов'янські традиції пов'язували цей час зі святом Навруз - початком весни, оновленням і вступом у новий етап життя.

"Коридор затемнень підсилює цей перехід, створюючи можливості для усвідомленої роботи зі своєю долею і формуванням нових програм на майбутнє", - попередила астролог.

Дні дельфіна: останні дні Риб перед 20 березня

Період останніх днів Риб в астрології називають "днями дельфіна" - це час підбиття підсумків, коли проявляється накопичена енергетика як добрих, так і негативних вчинків.

Що робити в ці дні?

1. Завершувати старі справи.

2. Віддавати борги.

3. Проводити ритуали прощення та очищення.

4. Звільнятися від усього непотрібного.

18 березня - з'єднання Сонця і Раху

Найважливіший кармічний день тижня! У цей момент можуть проявитися ключові події, пов'язані з призначенням, доленосними зустрічами, важливими виборами і розплатою за минуле.

19 березня - з'єднання Сонця і Нептуна

Цей день принесе:

1. Посилену інтуїцію і можливість глибоких духовних усвідомлень

2. Віщі сни і підвищену чутливість до енергій навколишнього світу

3. Прояв прихованої інформації - можуть розкритися таємниці, раніше неочевидні події

"Небезпека дня: можуть посилитися страхи, ілюзії, маніпуляції та дезінформація. Також можливі закулісні ігри, таємні переговори і формування прихованих коаліцій на глобальному рівні", - попередила Базиленко.

21-22 березня: напружений аспект Місяця з парадом планет

У 23-ю місячну добу Місяць сформує квадрат не тільки до Сонця, а й до всієї групи планет. Це може викликати:

1. Емоційні перевантаження.

2. Загострення конфліктів і скандалів.

3. Природні явища (вітри, опади, повені, різкі зміни погоди).

22-23 березня: з'єднання Сонця і ретроградної Венери

Цей день принесе більше любові, тепла й оптимізму.

Можливість налагодити сімейні та особисті стосунки.

Повернення до минулих стосунків - ретроградна Венера може принести несподівані зустрічі з людьми з минулого.

Висновок: до чого готуватися?

Цей тиждень буде незвичайним і насиченим астрологічними подіями.

1. До 20 березня - завершуємо старе, працюємо над очищенням.

2. З 20 березня - входимо в новий цикл, закладаємо наміри на майбутнє.

3 Протягом тижня краще не ухвалювати важливих рішень, оскільки думки можуть бути заплутаними, а події непередбачуваними.

Що відбувається на світовому рівні?

1. Можливі таємні переговори, створення нових коаліцій і закулісні ігри.

2) Також може розкритися інформація, яка раніше була прихована.

3) Астрологічні показники говорять про ймовірні різкі зміни, погодні аномалії, сильні вітри та повені.

"Головна порада тижня: довіряйте долі, зберігайте стійкість і доброту. Нехай цей новий цикл принесе вам гармонію та усвідомлені зміни", - заявила Базиленко.

Овен

Грянуть великі зміни! 20 березня Сонце увійде у ваш знак, відкриваючи новий життєвий цикл. Але поки воно в Рибах, підбийте підсумки, відпустіть минуле. 18 березня важливо бути усвідомленими – можуть з'явитися кармічні ситуації. Після 22 березня – сплеск енергії, нові плани та романтичні події.

Телець

Тиждень закриття старих тем. Можливо, з'явиться бажання усамітнитися, розібратися в собі. 19 березня принесе глибокі інсайти, інтуїтивні осяяння. 22 березня ретроградна Венера може повернути людину з минулого – подумайте, чи варто давати другий шанс.

Близнюки

Час перегляду планів та оточення. Можуть з'явитися важливі знайомства. 18 березня важливо стежити за словами, оскільки кармічні вузли можуть посилити вплив інформації. З 20 березня на вас чекає новий старт у справах, кар'єрі, творчості.

Рак

Важливі рішення в кар'єрі чи долі. 18-19 березня може надійти інформація, яка змусить змінити погляди. 20 березня починається новий професійний етап – можливо, нова робота чи напрямок. З 22 березня Венера допоможе зміцнити особисті зв'язки та відновити гармонію в сім'ї.

Лев

Підготовка до нових можливостей. Поки Сонце в Рибах, важливо підбити підсумки та відпустити минуле. 19 березня може розкритися таємна інформація. Після 20 березня чекайте натхнення та нових цілей. 22 березня принесе сплеск енергії та бажання любові.

Діва

Тиждень трансформації. Можливі кармічні ситуації, пов'язані зі стосунками чи фінансами. 19 березня посилиться інтуїція – довіртеся знакам. Після 20 березня починається період оновлення, але поки краще не робити різких рухів.

Терези

Фокус на відносинах та партнерстві. 18 березня може принести доленосні зустрічі чи рішення. 20 березня відкриє новий етап у партнерстві – особистому чи діловому. З 22 березня Венера активує романтику – можуть повернутися колишні чи з'явитися нові почуття.

Скорпіон

Час глибоких змін. Кармічний вузол активує важливі події. 18-19 березня посилиться інтуїція – будьте уважні до знаків. 20 березня принесе оновлення в роботі, звичках та здоров'ї. З 22 березня – шанс повернути важливі зв'язки.

Стрілець

Період натхнення та творчості. 19 березня принесе осяяння, пов'язані з вашими мріями. 20 березня відкриє новий етап у любові, дітях, хобі. З 22 березня Венера допоможе розібратися в почуттях.

Козеріг

Фокус на сім'ї, будинку, особистих кордонах. 18 березня можливі доленосні події. 19 березня принесе приховану інформацію. Після 20 березня розпочнеться новий етап в особистому житті – можливо, переїзд чи зміни в сім'ї.

Водолій

Бурхливий тиждень спілкування та подій. 18 березня важливі новини можуть вплинути на плани. 19 березня інтуїція підкаже правильний напрямок. З 20 березня – оновлення ідей, поява нових проектів, натхнення.

Риби

Завершується важливий етап життя. 18-19 березня принесуть глибокі усвідомлення. З 20 березня починається новий фінансовий та особистий цикл – важливо закласти правильні програми. З 22 березня Венера принесе шанс на відновлення відносин.

"Висновок:

До 20 березня – завершуємо, очищаємо, відпускаємо старе.

З 20 березня – запускаємо нові проекти, оновлюємо свою енергію.

З 22 березня – працюємо з почуттями, відносинами, натхненням.

Нехай цей період принесе вам ясність, силу та удачу!", - побажала Базиленко.

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