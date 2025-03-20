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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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День астрології та Всесвітній день Землі: що ще відзначають 20 березня

Київ • УНН

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Сьогодні відзначають День Землі, заснований ООН, а також День астрології та Міжнародний день щастя. Ще сьогодні День бібліоманії, присвячений любителям книг.

День астрології та Всесвітній день Землі: що ще відзначають 20 березня

Сьогодні, 20 березня день Землі, який запроваджений з ініціативи Організації Об’єднаних Націй, передає УНН.

Всесвітній день Землі

20 березня весь світ відзначає День нашої планети. Цей міжнародний День покликаний перш за все звертати увагу людини на проблеми, які вона створює своєю діяльністю, та замислитися над тим, що вона може зробити для вирішення екологічних проблем.

Засновник цього дня – відомий американський громадський діяч Джон Мортон. Він розгорнув кампанію з висаджування дерев і чагарників у 1840-х роках. для того, щоб розвивати в людях дбайливе ставлення до навколишнього середовища. Ця ідея так сильно його захопила, що коли він став секретарем штату Небраска, у 1872 році, він запропонував установити спеціальний день, присвячений озелененню.

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У календарі міжнародних свят існує два Дні Землі – сьогоднішній відзначається в День весняного рівнодення, а другий – 22 квітня. Перший має миротворчу та гуманістичну спрямованість, другий – екологічну.

Всесвітній день театру для дітей та юнацтва

Він був заснований Міжнародним театральним інститутом (ІТІ) у 2001 році. Це свято стало важливою віхою у розвитку театру для молоді. Його мета у популяризації театру серед молоді.

Це свято має важливу роль у підтримці та розвитку театру для дітей, молоді, привертаючи увагу важливості цього мистецтва для формування культурних, соціальних цінностей у молодого покоління.

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День астрології

Також сьогодні можна долучитися до Дня астрології. Подія започаткована Асоціацією астрологічних мереж у 1993 році, і щороку припадає на день весняного рівнодення.

Сьогоднішній день – це можливість, щоб познайомити новачків з основами астрології, пропонуючи розуміння знаків зодіаку, руху планет та інтерпретацію астрологічних карт. Це день для сприяння глибшому розумінню себе і всесвіту під керівництвом зірок.

Ще одна сьогоднішня подія пов’язана з весняним рівноденням – Всесвітній день Землі який був заснований з метою залучення людства до збереження природи та миру, підвищення поінформованості щодо екологічних негараздів.

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День бібліоманії

Він відзначається щорічно 20 березня. Свято присвячене тим, хто має надмірну любов до книг, часто доходить до того, що колекціонує та зберігає їх у великій кількості. Цей день вшановує бібліофілів у всьому світі і нагадує нам про тонку межу між здоровою пристрастю до читання і непереборною одержимістю, відомою як бібліоманія.

Історія Дня Бібліоманія почалася в 1950-х роках, а потім стала популярною завдяки Стівену Блумбергу, також відомому як "Книжковий бандит" з Айови, який зібрав тисячі книг. Він зібрав понад 23 600 книг із 327 бібліотек і музеїв у 45 штатах, двох провінціях Канади та окрузі Колумбія. Загальна вартість книг оцінюється в 5,3 мільйона доларів. 20 березня 1990 року Блумберга спіймали, коли його друг передав його ФБР.

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Всесвітній день борошна

На думку вчених, перемелювати зерна у борошно за допомогою найпримітивніших засобів людство навчилося більш як 32 тисяч років тому.

Ініціатором сьогоднішньої події свого часу виступив Світовий музей борошна у німецькому місті Віттенбург. На даний час у музеї зберігається майже чотири тисячі експонатів присвячених борошну.

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Міжнародний день щастя

Необхідність відзначення такого роду події була підтримана у 2012 році резолюцією Генеральної асамблеї Організації Об’єднаних Націй.

 Ця особлива подія заохочує людей поширювати любов, зміцнювати стосунки та ставити на перше місце своє психічне благополуччя. Незалежно від того, чи то прості вчинки доброти, чи то посмішка, чи то, щоб оцінити маленькі радості життя, Міжнародний день щастя надихає нас зробити світ більш співчутливим і позитивним.

Цей день також визнає необхідність мати більш інклюзивний, справедливий і збалансований підхід до економічного зростання. Це сприяє сталому розвитку, викоріненню бідності, щастю та добробуту всіх людей.

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За церковним календарем сьогодні День пам’яті святих мучеників Іоанна, Сергія, Патрикія.

Усі вони жили у VІІІ столітті та були ченцями одного з монастирів поблизу Єрусалима. Під час нападу сарацинів на Єрусалим ченці організували оборону монастиря. Після того як сарацини взяли монастир штурмом, усіх трьох схопили, довго катували, а потім спалили живцем.

Іменини 20 березня святкують Сергій, Іван, Віктор, Максим, Уляна, Світлана, Марія.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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