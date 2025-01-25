Зміна назви через історичні виклики: театр Естонії відмовляється від слова "російський"

Зміна назви – через загарбницьку війну, яку росія веде в Україні, а також інші обставини.

Передає УНН із посиланням на Сurrenttime.

У російському театрі Естонії вирішили відмовитися від слова "російський" у назві.

Зміна вивіски стоїть на порядку денному з минулого року, - через агресивну загарбницьку війну, яку росія здійснює в Україні.

Навесні 2024 року у самому театрі пройшло кілька зборів, що були присв'ячені оновленню репертуару. Ходили чутки, що колективу було запропоновано прибрати з репертуару твори російських та радянських драматургів.

Директор театру та його художній керівник Дмитро Петренко зазначають: театр займає дуже чітку позицію щодо війни рф в Україні.

Водночас директор театру Анне-лі Пяйв каже, що зміна назви, як і репертуару, назріла більше з художніх причин і пояснює, що перед театром стоять два завдання. По-перше – пробудити інтерес свого глядача до естонської культури, по-друге – залучити естономовну публіку.

Якщо ми навіть подивимося на десятки років тому, в репертуарі цього театру завжди були роботи естонських авторів. Просто сталося так, що було якесь затишшя. Ми повертаємося до цього зараз. І у сфері переходу на навчання естонською мовою теж дуже важливо дітям і підліткам показувати твори місцевих авторів