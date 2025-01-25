Изменение названия из-за исторических вызовов: театр Эстонии отказывается от слова «русский»

ukenru
Пять культовых фильмов о шпионаже: что посмотреть в выходные
24 января, 19:06 • 127696 просмотра

Пять культовых фильмов о шпионаже: что посмотреть в выходные

Эксклюзив
Экс-чиновник МОУ Лиев не мог отказаться от приемки пулеметов: юрист объяснил почему
24 января, 17:43 • 129163 просмотра

Экс-чиновник МОУ Лиев не мог отказаться от приемки пулеметов: юрист объяснил почему

Эксклюзив
Законопроект об усилении ответственности членов экспертных команд, созданных вместо МСЭК, разработан - НАПК
24 января, 15:33 • 134003 просмотра

Законопроект об усилении ответственности членов экспертных команд, созданных вместо МСЭК, разработан - НАПК

Эксклюзив
Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?
24 января, 13:41 • 167991 просмотра

Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?

Эксклюзив
НАПК еще не завершило проверку образа жизни помощника Гетманцева, бывшего и.о. замглавы ГНС Сокура
24 января, 11:33 • 124947 просмотра

НАПК еще не завершило проверку образа жизни помощника Гетманцева, бывшего и.о. замглавы ГНС Сокура

79,4% украинцев назвали коррупцию одной из самых серьезных проблем страны - исследование
24 января, 10:34 • 116839 просмотра

79,4% украинцев назвали коррупцию одной из самых серьезных проблем страны - исследование

Эксклюзив
Преждевременно рожденные дети нуждаются в современных протоколах лечения - "Ранние пташки"
24 января, 09:58 • 113822 просмотра

Преждевременно рожденные дети нуждаются в современных протоколах лечения - "Ранние пташки"

Трамп хочет встретиться с путиным в ближайшее время для окончания войны в Украине
23 января, 17:33 • 143408 просмотра

Трамп хочет встретиться с путиным в ближайшее время для окончания войны в Украине

Эксклюзив
Антикоррупционный комитет ВР заслушал отчет по аудиту в АРМА: агентству есть над чем работать
23 января, 16:01 • 146423 просмотра

Антикоррупционный комитет ВР заслушал отчет по аудиту в АРМА: агентству есть над чем работать

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку: экономист объяснил, что будет с кредитами
23 января, 14:59 • 143909 просмотра

НБУ повысил учетную ставку: экономист объяснил, что будет с кредитами

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Студентов могут отчислить из вузов за отказ от практической подготовки БОВП - Минобороны

Студентов могут отчислить из вузов за отказ от практической подготовки БОВП - Минобороны

25 января, 10:59 • 97874 просмотра
Мелания Трамп собирается выпустить документальный фильм о жизни в Белом доме

Мелания Трамп собирается выпустить документальный фильм о жизни в Белом доме

25 января, 13:30 • 92656 просмотра
Зеленский объяснил, почему запретил переговоры с рф: что стоит за решением СНБО

Зеленский объяснил, почему запретил переговоры с рф: что стоит за решением СНБО

25 января, 13:40 • 54704 просмотра
Зеленский заявил о возможности транзита азербайджанского газа в Европу через Украину

Зеленский заявил о возможности транзита азербайджанского газа в Европу через Украину

15:05 • 48624 просмотра
Оскароносный Ганс Циммер может переписать гимн Саудовской Аравии

Оскароносный Ганс Циммер может переписать гимн Саудовской Аравии

16:26 • 71432 просмотра
публикации
Минздрав представил концепцию изменений в регулировании фармацевтического рынка: к чему договорились на комитете ВР

Минздрав представил концепцию изменений в регулировании фармацевтического рынка: к чему договорились на комитете ВР

24 января, 18:06 • 120900 просмотра
Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?

Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?
Эксклюзив

24 января, 13:41 • 167971 просмотра
А что случилось? Цветочный бутик сожительницы Сокура внезапно закрылся после его увольнения из ГНС

А что случилось? Цветочный бутик сожительницы Сокура внезапно закрылся после его увольнения из ГНС
Эксклюзив

23 января, 14:15 • 228499 просмотра
Мошенники пытались завладеть более 376 млн грн, которые планировалось выделить на восстановление известной многоэтажки в Бородянке, разрушенной россиянами

Мошенники пытались завладеть более 376 млн грн, которые планировалось выделить на восстановление известной многоэтажки в Бородянке, разрушенной россиянами
Эксклюзив

23 января, 13:47 • 195012 просмотра
Барьеры на пути к жизни без насилия: почему сложно уйти от обидчика

Барьеры на пути к жизни без насилия: почему сложно уйти от обидчика
Эксклюзив

22 января, 11:07 • 252470 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Оскароносный Ганс Циммер может переписать гимн Саудовской Аравии

Оскароносный Ганс Циммер может переписать гимн Саудовской Аравии

16:26 • 71461 просмотра
Мелания Трамп собирается выпустить документальный фильм о жизни в Белом доме

Мелания Трамп собирается выпустить документальный фильм о жизни в Белом доме

25 января, 13:30 • 92674 просмотра
Дело против Мэрилина Мэнсона о сексуальном насилии закрыли

Дело против Мэрилина Мэнсона о сексуальном насилии закрыли

25 января, 09:30 • 105279 просмотра
Пять культовых фильмов о шпионаже: что посмотреть в выходные

Пять культовых фильмов о шпионаже: что посмотреть в выходные

24 января, 19:06 • 127694 просмотра
Канье Уэст снова стал миллиардером

Канье Уэст снова стал миллиардером

24 января, 15:14 • 107548 просмотра
Актуальное
Изменение названия из-за исторических вызовов: театр Эстонии отказывается от слова «русский»

Изменение названия из-за исторических вызовов: театр Эстонии отказывается от слова «русский»

Киев  •  УНН

 • 9931 просмотра

Read in English

Русский театр Эстонии решил убрать слово «русский» из названия из-за войны рф в Украине. Театр планирует сосредоточиться на эстонской культуре и привлечь эстоноязычную аудиторию.

Изменение названия - из-за захватнической войны, которую Россия ведет в Украине, а также других обстоятельств.

Передает УНН со ссылкой на Сurrenttime.

В русском театре Эстонии решили отказаться от слова «русский» в названии.

Смена вывески стоит на повестке дня с прошлого года, - из-за агрессивной захватнической войны, которую россия осуществляет в Украине.

Весной 2024 года в самом театре прошло несколько собраний, которые были посвящены обновлению репертуара. Ходили слухи, что коллективу было предложено убрать из репертуара произведения российских и советских драматургов.

Директор театра и его художественный руководитель Дмитрий Петренко отмечают: театр занимает очень четкую позицию относительно войны рф в Украине. 

В то же время директор театра Анне-ли Пяйв говорит, что смена названия, как и репертуара, назрела больше по художественным причинам и объясняет, что перед театром стоят две задачи. Во-первых - пробудить интерес своего зрителя к эстонской культуре, во-вторых - привлечь эстоноязычную публику.

Если мы даже посмотрим на десятки лет назад, в репертуаре этого театра всегда были работы эстонских авторов. Просто случилось так, что было какое-то затишье. Мы возвращаемся к этому сейчас. И в сфере перехода на обучение на эстонском языке тоже очень важно детям и подросткам показывать произведения местных авторов

- говорит Аннели Пяйв.

Напомним,

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсакхна призвал Европу рассмотреть запрет TikTok по примеру США. По его словам, приложение используется для дезинформации и сбора данных, что представляет угрозу безопасности.

Глава МИД Финляндии опровергла "угрозы" для рф от вступления страны в НАТО08.01.25, 22:27 • 25014 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

КультураНовости Мира
tiktokТикТок
natoNATO
estoniyaЭстония
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы