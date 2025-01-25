Изменение названия из-за исторических вызовов: театр Эстонии отказывается от слова «русский»
Киев • УНН
Русский театр Эстонии решил убрать слово «русский» из названия из-за войны рф в Украине. Театр планирует сосредоточиться на эстонской культуре и привлечь эстоноязычную аудиторию.
Изменение названия - из-за захватнической войны, которую Россия ведет в Украине, а также других обстоятельств.
Передает УНН со ссылкой на Сurrenttime.
В русском театре Эстонии решили отказаться от слова «русский» в названии.
Смена вывески стоит на повестке дня с прошлого года, - из-за агрессивной захватнической войны, которую россия осуществляет в Украине.
Весной 2024 года в самом театре прошло несколько собраний, которые были посвящены обновлению репертуара. Ходили слухи, что коллективу было предложено убрать из репертуара произведения российских и советских драматургов.
Директор театра и его художественный руководитель Дмитрий Петренко отмечают: театр занимает очень четкую позицию относительно войны рф в Украине.
В то же время директор театра Анне-ли Пяйв говорит, что смена названия, как и репертуара, назрела больше по художественным причинам и объясняет, что перед театром стоят две задачи. Во-первых - пробудить интерес своего зрителя к эстонской культуре, во-вторых - привлечь эстоноязычную публику.
Если мы даже посмотрим на десятки лет назад, в репертуаре этого театра всегда были работы эстонских авторов. Просто случилось так, что было какое-то затишье. Мы возвращаемся к этому сейчас. И в сфере перехода на обучение на эстонском языке тоже очень важно детям и подросткам показывать произведения местных авторов
Напомним,
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