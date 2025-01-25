Изменение названия из-за исторических вызовов: театр Эстонии отказывается от слова «русский»

Изменение названия - из-за захватнической войны, которую Россия ведет в Украине, а также других обстоятельств.

Передает УНН со ссылкой на Сurrenttime.

В русском театре Эстонии решили отказаться от слова «русский» в названии.

Смена вывески стоит на повестке дня с прошлого года, - из-за агрессивной захватнической войны, которую россия осуществляет в Украине.

Весной 2024 года в самом театре прошло несколько собраний, которые были посвящены обновлению репертуара. Ходили слухи, что коллективу было предложено убрать из репертуара произведения российских и советских драматургов.

Директор театра и его художественный руководитель Дмитрий Петренко отмечают: театр занимает очень четкую позицию относительно войны рф в Украине.

В то же время директор театра Анне-ли Пяйв говорит, что смена названия, как и репертуара, назрела больше по художественным причинам и объясняет, что перед театром стоят две задачи. Во-первых - пробудить интерес своего зрителя к эстонской культуре, во-вторых - привлечь эстоноязычную публику.

Если мы даже посмотрим на десятки лет назад, в репертуаре этого театра всегда были работы эстонских авторов. Просто случилось так, что было какое-то затишье. Мы возвращаемся к этому сейчас. И в сфере перехода на обучение на эстонском языке тоже очень важно детям и подросткам показывать произведения местных авторов