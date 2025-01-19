Естонія закликає Європу вслід за США заборонити Tiktok

Міністр закордонних справ Маргус Тсахкна заявив, що Європа повинна розглянути можливість заборони китайського додатка TikTok через його загрози безпеці та потенційний вплив на демократичні процеси. Пише УНН з посиланням на ERR.

Міністр закордонних справ Маргус Тсакхна заявив, що Європа повинна розглянути можливість заборонити китайський додаток Tiktok за прикладом Сполучених Штатів.

Тсакхна зазначив, що останніми роками Європа спостерігає, як TikTok використовується для поширення дезінформації, фейкових новин і маніпуляцій результатами виборів.

Найяскравіший приклад цього стався зовсім недавно в Румунії, де результати першого туру президентських виборів були анульовані після того, як було встановлено, що росія втрутилася у вибори, провівши масовану інтернет-кампанію

Він підкреслив, що такі додатки, як TikTok, не забезпечують збалансованої подачі інформації, але створюють умови для швидкого поширення упереджених даних.

"TikTok - це не засіб масової інформації, а зброя впливу", - сказав він.

Міністр зазначив, що Tiktok збирає багато даних про користувача, але не зрозуміло, хто має доступ до цих даних.

Оскільки Tiktok належить китайській компанії, є законні побоювання, що дані можуть опинитися в руках китайської влади. У щорічнику зовнішньої розвідки за минулий рік також йдеться про те, що Tiktok збирає велику кількість інформації, яка може бути корисною для збору розвідувальних даних, вимагання, а також для кібератак. У світлі вищезазначеного, заборона TikTok має бути розглянута і в Європі, враховуючи безпекові ризики. Водночас, демократичні країни повинні продовжувати обговорювати, як успішно протистояти натиску ворожих комунікаційних роботів на основі штучного інтелекту з чіткою метою втручання в демократичні процеси