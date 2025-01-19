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Эстония призывает Европу вслед за США запретить Tiktok

Эстония призывает Европу вслед за США запретить Tiktok

Киев  •  УНН

 • 5987 просмотра

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Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсакхна призвал Европу рассмотреть запрет TikTok по примеру США. По его словам, приложение используется для дезинформации и сбора данных, что представляет угрозу безопасности.

Министр иностранных дел Маргус Тсахкна заявил, что Европа должна рассмотреть возможность запрета китайского приложения TikTok из-за его угрозы безопасности и потенциального влияния на демократические процессы. Пишет УНН со ссылкой на ERR.

Министр иностранных дел Маргус Тсакхна заявил, что Европа должна рассмотреть возможность запретить китайское приложение Tiktok по примеру Соединенных Штатов.

Тсакхна отметил, что в последние годы Европа наблюдает, как TikTok используется для распространения дезинформации, фейковых новостей и манипуляций результатами выборов.

Самый яркий пример этого произошел совсем недавно в Румынии, где результаты первого тура президентских выборов были аннулированы после того, как было установлено, что Россия вмешалась в выборы, проведя массированную интернет-кампанию

- сказал Тсакхна.

Он подчеркнул, что такие приложения, как TikTok, не обеспечивают сбалансированной подачи информации, но создают условия для быстрого распространения предвзятых данных.

«TikTok - это не средство массовой информации, а оружие влияния», - сказал он.

Министр отметил, что Tiktok собирает много данных о пользователе, но не понятно, кто имеет доступ к этим данным.

Поскольку Tiktok принадлежит китайской компании, есть законные опасения, что данные могут оказаться в руках китайских властей. В ежегоднике внешней разведки за прошлый год также говорится о том, что Tiktok собирает большое количество информации, которая может быть полезной для сбора разведывательных данных, вымогательства, а также для кибератак. В свете вышесказанного, запрет TikTok должен быть рассмотрен и в Европе, учитывая риски безопасности. В то же время, демократические страны должны продолжать обсуждать, как успешно противостоять натиску враждебных коммуникационных роботов на основе искусственного интеллекта с четкой целью вмешательства в демократические процессы

- подчеркнул Тсакхна.

Напомним 

В Соединенных Штатах пользователи больше не имеют доступа к популярной социальной сети TikTok.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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tiktokТикТок
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ruminiyaРумыния
kitaiКитай
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
estoniyaЭстония

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