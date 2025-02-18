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15 березня, 13:08 • 140601 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 118355 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

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Які книжки найчастіше купує молодь за програмою "єКнига" - назвали топ-10

Київ • УНН

 • 26695 перегляди

Український інститут книги оприлюднив рейтинг найпопулярніших книг серед молоді за програмою "єКнига". До списку увійшли сучасні романи, поезія та мотиваційна література.

Український інститут книги оприлюднив список найпопулярніших книжок, які найчастіше купують молоді люди за програмою "єКнига". До переліку увійшли сучасні романи, поезія та мотиваційна література. Про це повідомив у Telegram віцепрем'єр-міністр - голова Мінцифри Михайло Федоров, пише УНН.

Деталі 

"Цікава статистика для тих, хто хоче дізнатися про літературні тренди", - пише у дописі Федоров.

Топ-10 книг, які найчастіше купують за програмою "єКнига":

1. Коллін Гувер. "Покинь, якщо кохаєш...", книга 1

2. "Так ніхто не кохав: Антологія української поезії про кохання"

3. "Антологія української поезії ХХ століття: від Тичини до Жадана"

4. Х.Д. Карлтон. "Гра в кота і мишу. Книга І. Переслідування Аделіни"

5. Тейлор Дженкінс Рід. "Сім чоловіків Евелін Г’юґо" 

6. Тіллі Коул. "Тисяча пам’ятних поцілунків"

7. Бріанна Вест. "Переломний рік. 365 днів, щоб стати людиною, якою ви справді хочете бути"

8. Джим Ловлесс. "Іди туди, де страшно. І матимеш те, про що мрієш"

9. Коллін Гувер. "Залишся, якщо кохаєш...", книга 2

10. Пенелопа Дуглас. "Панк 57"

Також Федоров зазначив, що загалом українці подали понад 100 тисяч заявок про "єКнигу".

Нагадаємо

З 1 січня 2025 в межах програми "єКнига" 18-річним українцям почали надходити 908 грн на Дія.Картку. 

Станом на 3 січня було подано понад 50 тисяч заявок на участь у програмі "єКнига".

Аліна Волянська

Аліна Волянська

СуспільствоКультура
mykhailo-fedorovМихайло Федоров
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