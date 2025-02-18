Какие книги чаще всего покупает молодежь по программе "єКнига" - назвали топ-10

Украинский институт книги обнародовал список самых популярных книг, которые чаще всего покупают молодые люди по программе "єКнига". В перечень вошли современные романы, поэзия и мотивационная литература. Об этом сообщил в Telegram вице-премьер-министр - глава Минцифры Михаил Федоров, пишет УНН.

Детали

"Интересная статистика для тех, кто хочет узнать о литературных трендах", - пишет в заметке Федоров.

Топ-10 книг, которые чаще всего покупают по программе "єКнига":

1. Коллин Гувер. "Покинь, если любишь...", книга 1

2. "Так никто не любил: Антология украинской поэзии о любви"

3. "Антология украинской поэзии ХХ века: от Тычины до Жадана"

4. Х.Д. Карлтон. "Игра в кота и мышь. Книга I. Преследование Аделины"

5. Тейлор Дженкинс Рид. "Семь мужчин Эвелин Хьюго"

6. Тилли Коул. "Тысяча памятных поцелуев"

7. Брианна Уэст. "Переломный год. 365 дней, чтобы стать человеком, которым вы действительно хотите быть"

8. Джим Ловлесс. "Иди туда, где страшно. И получишь то, о чем мечтаешь"

9. Коллин Гувер. "Останься, если любишь...", книга 2

10. Пенелопа Дуглас. "Панк 57"

Также Федоров отметил, что в целом украинцы подали более 100 тысяч заявок о "еКниге".

Напомним

С 1 января 2025 в рамках программы "єКнига" 18-летним украинцам начали поступать 908 грн на "Дія.Картка".

По состоянию на 3 января было подано более 50 тысяч заявок на участие в программе "єКнига".